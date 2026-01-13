Sucesos

Supuesto brujo detenido como sospechoso de asesinar a abogado jubilado

Adulto mayor de 73 años fue víctima colateral

Por Christian Montero
Agentes de la sección de homicidios detuvieron a dos sospechosos de asesinar por error a un abogado jubilado.
Agentes de la sección de homicidios detuvieron a dos sospechosos de asesinar por error a un abogado jubilado. (Christian Monter/Foto: La Nación)







Allanamiento OIJ homicidioabogado víctima colateralAbogado jubilado asesinado Barrio Luján
