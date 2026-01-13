Supuesto brujo detenido como sospechoso de asesinar a abogado jubilado

Agentes de la sección de homicidios detuvieron a dos sospechosos de asesinar por error a un abogado jubilado.

Desde pasadas las 8 a.m. de este martes, agentes judiciales desarrollan operativos simultáneos para detener a los sospechosos del asesinato de un abogado que habría sido víctima inocente de un ataque con arma de fuego.

Las diligencias están a cargo de oficiales de la Sección de Homicidios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes buscan esclarecer el homicidio de José Gerardo Pérez Fuentes, abogado jubilado de 73 años, atacado dentro de un apartamento en Barrio Luján, en agosto del año pasado.

De acuerdo con la investigación, el sospechoso llegó al sitio a bordo de una bicimoto y disparó por la espalda contra la víctima, quien falleció en el lugar.

Las autoridades manejan la hipótesis de que el sicario se habría equivocado de objetivo.

Como resultado de los operativos, fueron detenidos dos hombres de apellidos López Ruiz, localizado en Moravia, y Madrigal Rivera, arrestado en vía pública y posteriormente trasladado a una vivienda en Condominios del Sur, en Barrio Córdoba.

Según una fuente vinculada con el caso, este último sospechoso estaría relacionado con la práctica de la brujería; sin embargo, las autoridades indicaron que el móvil del homicidio no guarda relación con esa actividad.