Sujetos llegan caminando y atacan a balazos a dos hombres frente a vivienda en Limón: uno murió y otro quedó herido

Un hombre de 50 años murió y otro de 21 resultó herido luego de que dos sujetos los atacaran a balazos la noche de este miércoles en Limón 2000.

Un hombre de apellido Martínez, de 50 años y nacionalidad nicaragüense, murió, mientras que otro hombre del mismo apellido, de 21 años, resultó herido durante un ataque a balazos ocurrido la noche de este miércoles en Limón 2000, en la provincia de Limón.

De acuerdo con información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el reporte del hecho ocurrió a eso de las 8:40 p. m.

Las dos víctimas se encontraban en vía pública, afuera de su vivienda, cuando fueron interceptadas por dos sujetos que caminaban por el lugar. En ese momento, los sospechosos les dispararon en reiteradas ocasiones y luego huyeron.

El hombre de 50 años sufrió heridas de bala en la cabeza, brazos, hombro derecho, pecho y muslo derecho, y falleció debido al ataque.

El otro hombre, de 21 años, recibió un disparo en uno de sus brazos. Personal de la Cruz Roja lo trasladó al Hospital Tony Facio para recibir atención médica.

El caso permanece en investigación por parte del OIJ.