Sucesos

Sujetos llegan caminando y atacan a balazos a dos hombres frente a vivienda en Limón: uno murió y otro quedó herido

Hecho ocurrió la noche del miércoles. OIJ mantiene el caso en investigación

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Por Cristian Mora
03/02/2026/ un triple homicidio se registró en la Carbonera Paso Ancho / foto John Durán
Un hombre de 50 años murió y otro de 21 resultó herido luego de que dos sujetos los atacaran a balazos la noche de este miércoles en Limón 2000. (JOHN DURAN/John Durán)







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LimónBalazosAsesinatoHomicidioLimón 2000
Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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