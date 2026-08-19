Adolescente de 17 años muere tras recibir múltiples disparos en Puntarenas

Un adolescente de 17 años fue declarado fallecido luego de recibir múltiples impactos de bala en barrio Pueblo Redondo, Chacarita de Puntarenas.

Un adolescente de 17 años murió luego de recibir múltiples impactos de bala en barrio 20 de Noviembre, en Chacarita de Puntarenas, según informó el Organismo de Investigación Judicial.

La Cruz Roja atendió el incidente y, al llegar, encontró al joven con varias heridas de arma de fuego. Los socorristas lo declararon fallecido en el lugar.

Según el OIJ, el adolescente se encontraba dentro de su vivienda cuando oficiales de la Fuerza Pública escucharon varios disparos. Al acercarse al inmueble, encontraron al joven sin vida.

La Policía Judicial recolectó varios casquillos de bala en el sitio.

Hasta el momento no ha trascendido la identidad de la víctima ni las circunstancias en las que ocurrió el ataque. Tampoco se conocen los motivos que habrían provocado el crimen.

El caso quedó en investigación en manos del OIJ.