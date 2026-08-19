Sucesos

Adolescente de 17 años muere tras recibir múltiples disparos en Puntarenas

Cruz Roja atendió el incidente en barrio 20 de Noviembre en Chacarita

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Por Cristian Mora
03/02/2026/ un triple homicidio se registró en la Carbonera Paso Ancho / foto John Durán
Un adolescente de 17 años fue declarado fallecido luego de recibir múltiples impactos de bala en barrio Pueblo Redondo, Chacarita de Puntarenas. (JOHN DURAN/John Durán)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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