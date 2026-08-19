Sucesos

Balacera en Desamparados deja dos hombres heridos de gravedad; uno recibió disparos y otro fue atacado con arma blanca

La Cruz Roja atendió la emergencia a la 1:32 p. m. en Desamparados; ambos pacientes fueron trasladados en condición roja

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Por Silvia Ureña Corrales
La Policía custodió la escena de un asesinato en Cerro Mocho de Limón.
Ambos ingresaron graves al Hospital San Juan de Dios. (Foto: Raúl Cascante, corresponsal GN)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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