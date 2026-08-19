Balacera en Desamparados deja dos hombres heridos de gravedad; uno recibió disparos y otro fue atacado con arma blanca

Una balacera en Desamparados dejó dos hombres heridos de gravedad, que requirieron traslado urgente a un centro médico.

La emergencia ocurrió en el barrio 1.º de Mayo, San Juan de Dios de Desamparados, 600 metros al este de la escuela Sotero González Barquero. La Cruz Roja Costarricense (CRC) recibió la información a la 1:32 p. m.

Según el reporte de la Cruz Roja, uno de los pacientes era un hombre adulto con heridas provocadas por arma de fuego en el abdomen y las extremidades superiores.

Los socorristas también atendieron a un segundo hombre con heridas de arma blanca en la cabeza y las extremidades, de acuerdo con la información suministrada por la institución.

Ambos pacientes fueron trasladados en condición roja, categoría utilizada para personas que requieren atención médica urgente, al Hospital San Juan de Dios.