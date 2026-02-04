Sucesos

Sujeto cometía amenazas con armas de fuego en zona dominada por dos extraditables

OIJ y Fiscalía ejecutaron seis allanamientos.

Por Christian Montero
El OIJ y la Fiscalía de Limón allanaron seis propiedades para detener a un sospechoso de amenazas con armas de fuego.
El detenido es un sujeto de apellido Matarrita de 29 años. (Foto: Re/Foto: Reiner Montero)







