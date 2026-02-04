Sujeto cometía amenazas con armas de fuego en zona dominada por dos extraditables

El detenido es un sujeto de apellido Matarrita de 29 años.

Un sujeto conocido por cometer tentativas de homicidio y amenazas con armas de fuego en Limón, fue detenido la mañana de este miércoles por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía local.

El sospechoso, de apellido Matarrita y de 29 años, fue arrestado tras seis allanamientos de las autoridades judiciales en las comunidades de Villa del Mar uno y dos. Esos sitios eran las áreas de influencia delictiva de los hermanos extraditables, Jordie y Luis Picado Grijalba, alias Noni y Shock, respectivamente, presuntas cabecillas del cartel del Caribe Sur.

El OIJ y la Fiscalía de Limón allanaron seis propiedades para detener a un sospechoso de amenazas con armas de fuego. (Foto: Re/Foto: Reiner Montero)

La Policía Judicial informó de que Matarrita habría hecho dos amenazas en perjuicio de un vecino de la zona, así como accionamientos de arma de fuego, hechos ocurridos en enero.

Durante la acción policial el imputado intentó huir; sin embargo, fue detenido segundos después por los atentes judiciales.

“El distrito, el cantón central de Limón tiene una problemática importante, estamos trabajando muy fuerte porque ya tenemos incidentes graves como homicidios y este caso de tentativas de homicidio y amenazas. Ya estamos coordinando con las autoridades locales de Policía, Fiscalía y la judicatura para tratar de desacelerar la violencia”, explicó el subdirector del OIJ, Michael Soto.

Hasta este martes, la provincia de Limón registraba diez homicidios, cinco menos en comparación con el mismo periodo del año anterior, es la tercera zona del país con más casos, superada por San José (23) y Puntarenas (13).

Al finalizar las diligencias fueron decomisadas armas de fuego, droga, varios celulares y dinero en efectivo. El sospechoso será indagado en la Fiscalía de Limón, tras lo cual será sometido a una audiencia de medidas cautelares.