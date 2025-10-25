Sucesos

Sospechosos intentan huir del OIJ pero vuelcan en carretera; los detienen y descubren armas

El hecho ocurrió tras una denuncia por una privación de libertad

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
OIJ detienen a dos hombres sospechosos de privar de libertad a dos personas en Osa.
OIJ detienen a dos hombres sospechosos de privar de libertad a dos personas en Osa. (OIJ/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
DetenidosOIJprivación de libertadOsaPuntarenas
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.