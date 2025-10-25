Sospechosos intentan huir del OIJ pero vuelcan en carretera; los detienen y descubren armas

OIJ detienen a dos hombres sospechosos de privar de libertad a dos personas en Osa.

El OIJ detuvo el viernes a dos hombres, de apellidos Pérez y Fernández y ambos de 24 años, por una denuncia que alertaba de que mantenían privados de libertad a otros dos hombres en Palmar sur, en el cantón de Osa, Puntarenas.

Pérez y Fernández intentaron huir a bordo de un vehículo, pero tras un operativo de persecución, el carro en el que viajaban volcó. Posteriormente, ambos sospechosos fueron interceptados y detenidos.

En apariencia, los hombres ya habían dejado en libertad a las dos víctimas. Durante la detención, los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) decomisaron dos armas de fuego: un rifle AR-15 y un rifle de madera con mira hechiza, ambas con sus respectivos cargadores y al menos 41 municiones.