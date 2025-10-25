OIJ solicita colaboración para identificar a sospechosos de estallar llantas para robar a conductores

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Heredia solicita la colaboración de la ciudadanía para identificar a dos sospechosos de estallar las llantas de los vehículos para robar pertenencias a los pasajeros.

De acuerdo con las investigaciones de la Policía Judicial, los integrantes de la banda marcan a sus víctimas según su perfil económico, o bien, que sean turistas, a quienes identifican desde su llegada al aeropuerto y siguen durante varios kilómetros.

También en colaboración con una mujer, en apariencia, hacen marcaje de clientes bancarios. A través de vigilancias en cajeros automáticos identifican a quienes serán objeto de robo.

El modo de operar de los dos sujetos quedó registrado en la cámara trasera del vehículo de una de las víctimas. El video muestra que, tras varios minutos de seguimiento, en un alto o semáforo, uno de los sujetos desciende del carro y, en cuestión de segundos, se acerca al vehículo de la víctima y con un objeto punzocortante revienta el neumático.

El hombre regresa al vehículo, que es conducido por otra persona, y ambos rebasan el carro al que le dañaron la llanta, pero no lo pierden de vista.

OIJ pide ayuda para identificar a sospechosos de robo, quienes aparecen en la imagen. Uno con gorra y camisa celeste, y el otro de verde, que va hablando por celular. Foto: (OIJ/Cortesía)

Cuando la víctima se baja y se percata del daño, acude a una llantera cercana. Es en ese momento, en el establecimiento, cuando los delincuentes aprovechan un momento de distracción por parte del propietario del carro para cometer el robo.

Esta no es la primera vez que los hombres cometen un robo. El grupo habría sustraído al menos ¢4 millones en San Isidro de Heredia el pasado 17 de setiembre y, anteriormente, habrían robado al menos ¢8 millones durante otro operativo de sustracción.

Entre el primero de enero y el 25 de octubre de este año, el OIJ ha recibido 6.489 denuncias por robos. En el mismo periodo del año anterior se reportaban 7.998 casos.