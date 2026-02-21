Sospechosos disparan contra oficiales de la Fuerza Pública en Grecia; OIJ pide ayuda para identificarlos

El OIJ decomisó droga, armas, municiones y dinero tras una persecución ocurrida en Santa Gertrudis de Grecia. (Imagen con fines ilustrativos)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Grecia decomisó un paquete de droga, dinero en efectivo, armas de fuego y municiones tras una persecución ocurrida el jueves en Santa Gertrudis Sur en Alajuela.

De acuerdo con información preliminar, los hechos iniciaron cuando oficiales de la Fuerza Pública dieron seguimiento a dos sujetos que salieron de una bodega en la zona.

Al notar la presencia policial, los sospechosos habrían disparado contra los oficiales y posteriormente huyeron hacia un cañal, donde abandonaron un paquete con droga.

El OIJ indicó que, como parte de la investigación, este viernes se realizó un allanamiento en un lavacar, también en Santa Gertrudis, donde se decomisaron cerca de ₡2 millones en efectivo, un arma de fuego, municiones y cargadores extensivos, estos últimos prohibidos en Costa Rica.

El caso se mantiene en investigación y los sospechosos continúan en fuga.

El OIJ solicitó la colaboración de la ciudadanía para brindar cualquier información que permita dar con el paradero de los dos hombres.

