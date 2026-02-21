Sucesos

Sospechosos disparan contra oficiales de la Fuerza Pública en Grecia; OIJ pide ayuda para identificarlos

Caso derivó en un allanamiento con decomiso de droga, armas y dinero

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora
06/03/2023 Concepción de Tres Ríos. Homicidio dentro de locales comerciales, 150 metros al este del templo católico, frente a Palí. Oficiales de la Fuerza Pública y del OIJ trabajan en la custodia de la escena.
El OIJ decomisó droga, armas, municiones y dinero tras una persecución ocurrida en Santa Gertrudis de Grecia. (Imagen con fines ilustrativos) (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
OIJ GreciaDrogasSospechososFuerza PúblicaAllanamiento
Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.