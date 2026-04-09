Sospechosos de triple homicidio con 36 disparos en Guararí irán a prisión preventiva

Agentes del OIJ de Heredia detuvieron a sospechosos de triple homicidio y de ventas de droga en Guararí. Foto: OIJ

Dos hombres de apellidos Boza y Hernández cumplirán seis meses de prisión preventiva como sospechosos de participar en un triple homicidio ocurrido en Guararí de Heredia el 10 de junio de 2025.

La medida fue ordenada por el Juzgado Penal a solicitud de la Fiscalía Adjunta de la localidad, que los investiga por la muerte de Joseth Talavera, Xander Reyes y Yader Dávila.

De acuerdo con la investigación, las víctimas fueron atacadas a balazos mientras se desplazaban en un vehículo por La Lucía.

Los agresores, que iban a pie, los habrían emboscado y disparado en al menos 36 ocasiones, provocándoles la muerte en el sitio, según confirmó la fiscala adjunta de Heredia, Tatiana Chaves.

Disputa por control de droga

De acuerdo con las autoridades, el crimen estaría ligado a una pugna entre grupos criminales por el control territorial para la venta de droga en la zona.

Una fuente judicial señaló que Hernández sería la “cara visible” de la estructura criminal en ese sector y uno de los integrantes más violentos del grupo, con un importante control en la venta de droga.

El OIJ y la fiscalía de Heredia detuvieron a sospechosos de participar en un triple homicidio ocurrido el 10 de junio en Guararí, también los investigan por venta de drogas. (Foto: cortesía /Foto: cortesía OIJ)

Otros implicados

En el caso también figuran otros sospechosos:

Un hombre de apellido Chávez, quien ya se encontraba en prisión preventiva por otro caso, pero ahora también es investigado por este triple homicidio.

Un sujeto apellidado Lezcano, igualmente bajo prisión preventiva.

Una persona menor de edad, que enfrenta un proceso en la Fiscalía Penal Juvenil y ya fue sentenciada por estos hechos.

“Según la prueba recabada hasta ahora, los imputados adultos y el joven habrían disparado en contra de los ofendidos, ocasionándoles la muerte en el lugar”, indicó la Fiscalía.

Allanamientos y decomisos

Boza y Hernández fueron detenidos el martes 7 de abril tras cinco allanamientos dirigidos por la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ)

Durante las diligencias se decomisaron:

Celulares

¢300.000 en efectivo, presuntamente producto de la venta de droga

Marihuana lista para la venta

Una pistola y un revólver

El caso continúa en investigación bajo el expediente 25-004846-0059-PE, en la cual también se investiga el delito de tráfico de drogas.