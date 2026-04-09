Sucesos

Sospechosos de triple homicidio con 36 disparos en Guararí irán a prisión preventiva

Dos sospechosos de un triple homicidio en Guararí cumplirán prisión preventiva; el caso estaría ligado a disputas por venta de droga en la zona.

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Por Yucsiany Salazar
Agentes del OIJ de Heredia detienen a sospechosos de triple homicidio y de ventas de droga en Guararí. Foto: OIJ
Agentes del OIJ de Heredia detuvieron a sospechosos de triple homicidio y de ventas de droga en Guararí. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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