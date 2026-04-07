Sucesos

La presunta ‘cara visible’ del narco en Guararí cae ocho meses después de triple homicidio

OIJ y Fiscalía ejecutaron cuatro allanamientos este martes.

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Por Christian Montero
El OIJ y la fiscalía de Heredia detuvieron a sospechosos de participar en un triple homicidio ocurrido el 10 de junio en Guararí, también los investigan por venta de drogas.
Este martes el OIJ y la Fiscalía de Heredia detuvieron a dos sospechosos de participar en un triple homicidio ocurrido el 10 de junio en Guararí, también los investigan por venta de drogas. (Foto: cortesía /Foto: cortesía OIJ)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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