La presunta ‘cara visible’ del narco en Guararí cae ocho meses después de triple homicidio

Este martes el OIJ y la Fiscalía de Heredia detuvieron a dos sospechosos de participar en un triple homicidio ocurrido el 10 de junio en Guararí, también los investigan por venta de drogas.

Tras ocho meses de ocurrido un triple homicidio en la comunidad de Guararí, la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), de Heredia capturaron a uno de los principales sospechosos de participar en esos hechos.

Este martes, agentes judiciales ejecutaron cuatro allanamientos en el sitio conocido como Los Sauces, en el distrito de San Francisco, y detuvieron al tercer sospechoso del triple asesinato ocurrido la noche del 10 de junio del 2025 en esa la misma zona.

El capturado, de apellidos Hernández Salazar, es señalado por la Fiscalía Adjunta de Heredia por los delitos de homicidio calificado y tráfico de drogas, dentro de la causa 25-004846-0059-PE.

Una fuente judicial describió a Hernández Salazar como la presunta “cara visible” de la estructura criminal en ese territorio y quien tenía “un importante control de la venta de droga”. Pese a que hay personas de mayor jerarquía dentro de la organización, la misma fuente lo señala como el elemento más violento y peligroso del grupo.

Según la prueba recabada por las autoridades, Hernández Salazar actuó en compañía de tres adultos y una persona menor de edad. El grupo disparó contra Joseth Talavera Ortega, Xander Reyes Calderón y Yader Dávila Talavera, quienes murieron en el lugar.

El subdirector interino del OIJ, Vladimir Muñoz, precisó que detrás del ataque había una disputa territorial: “El homicidio se da producto de una lucha territorial, una pugna que se da entre dos grupos distintos en la zona” por el control de la venta de drogas.

Dos de los participantes, identificados como Chávez Zamora y Lezcano Marena, fueron detenidos esa misma noche por oficiales de la Fuerza Pública y permanecen en prisión preventiva. Un menor de edad vinculado al caso ya fue sentenciado por los hechos en la Fiscalía Penal Juvenil.

Estructura criminal

Los allanamientos de este martes permitieron establecer que Hernández Salazar pertenece a una organización dedicada principalmente al tráfico de marihuana en Guararí. Durante el operativo se decomisaron celulares, ¢300.000 en efectivo que al parecer correspondería al producto de la venta de drogas, marihuana lista para la venta, una pistola y un revólver.

Muñoz advirtió que la zona arrastra un historial de violencia vinculado a ese mercado: “Ya sabíamos que la zona de Guararí ha venido siendo conflictiva. Han habido otros eventos también, tanto como tentativas de homicidio, por luchas territoriales, por control de la venta de drogas.”

Un hombre de apellido Boza, quien también habría participado en el triple crimen, fue detenido en Guápiles, Pococí, Limón y, junto con Hernández Salazar, están a la orden del Ministerio Público en donde los indagarán.

La Fiscala adjunta de Heredia, Tatiana Chaves, confirmó que solicitarán prisión preventiva contra los sospechosos debido a la gravedad de los hechos y por el peligro de fuga, dada la alta pena a la que se exponen al ser señalados por tres homicidios calificados y tráfico de drogas.

Chaves explicó que los imputados dispararon en al menos 36 ocasiones contra los ofendidos, quienes se desplazaban en un vehículo cuando los sicarios, quienes se desplazaban a pie, los emboscaron en una calle.