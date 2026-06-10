Sucesos

Sospechosos de balear edificio del OIJ quedaron libres: Jueza rebajó cargo de tentativa de homicidio a accionamiento de arma

Fiscalía apeló resolución y el caso pasará al Tribunal Penal.

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
Allanamiento Tres Ríos
Agentes judiciales allanaron la casa de un hombre de apellido Abarca, sospechoso de balear un edificio del OIJ ubicado en Los Yoses, en San Pedro de Montes Oca. Abarca quedó libre, pero con medidas cautelares, tras celebrarse una audiencia. (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Sospechosos de balear edificio OIJ libresJueza rebaja cargo a sospechos de balear edificio
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.