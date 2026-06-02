Sucesos

Sospechoso de vandalizar la basílica de los Ángeles será indagado este martes

Padre del joven lo entregó este lunes al OIJ

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Por Christian Montero
Caso de daños contra la basílica
El sospechoso de provocar daños en la basílica de los Ángeles de Cartago, es investigado por dos delitos de daños. El padre del joven de 24 años, lo entregó al OIJ este lunes. (Foto: captura de pantalla/Foto: captura de pantalla)







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Vandalismo basílica de los ÁngelesSospechoso quebrar vidrios basílicaPadre entrega sospechoso de daños en basílica
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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