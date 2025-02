Sospechoso de participar en homicidio de dos primos habló con familiares y hasta les ofreció videos del bar

Jean Franco Segura Gómez, uno de los sospechosos de participar en el asesinato de los primos Jorge Humberto Barboza y Carlos Alberto Barboza, y de su posterior entierro en una fosa del bar Dude´s, en Heredia, conversó con familiares de las víctimas luego del crimen y hasta les ofreció imágenes de las cámaras de seguridad del local comercial. Así consta en el expediente judicial 25-000983-0059-PE, al que La Nación tuvo acceso y divulgado primero por Telenoticias.

Según las declaraciones brindadas a las autoridades, los familiares de los primos desaparecidos recorrieron varios bares de Heredia en su búsqueda. Finalmente, el sábado 8 de febrero llegaron a Dude’s, donde Jean Franco los recibió y sostuvo una conversación en la que, según relataron, hasta les ofreció las grabaciones para resolver el caso. Sin embargo, tres días después les puso excusas y no les entregó nada.

El jueves 6 de febrero, los primos salieron junto a un amigo apellidado Madrigal, con la intención de reunirse con unas conocidas en San José. Sin embargo, ese plan no se concretó y optaron por ir a beber solos. Durante la noche, visitaron varios bares en Heredia hasta llegar ese local, a 75 metros de la Universidad Nacional, del que nunca más salieron.

LEA MÁS: Dueño de bar donde asesinaron a primos contrató un peón para cavar la fosa por c100.000

En ese bar, la expareja del amigo estaba con otro hombre, lo que habría generado un conflicto. Según el testimonio de Madrigal, en ese momento Jean Franco Segura Gómez se le acercó y le pidió que peleara contra el hombre con el que se encontraba su expareja. “Usted se metió a mi casa, de aquí no sale hasta que usted pelee”, fueron las palabras de Jean Franco a Madrigal.

Carlos Alberto Barboza Chacón y Jorge Humberto Barboza Abarca estuvieron desaparecidos y fueron hallados enterrados en bar Dude’s. Foto: Redes sociales (Redes sociales/redes sociales)

“Yo le dije que no quería pelear, que si querían me pegaran, pero que no quería pelear, solo quería irme del lugar. Volví a indicarle a Jorge y Carlos que nos fuéramos, pero ambos pidieron una cerveza. Yo seguí rogando que nos fuéramos, pero solo me decían ‘espérese, nos estamos tomando la cerveza’, por lo que cuatro de los guardas o personas que estaban ahí me empezaron a empujar y me sacaron del bar”, testificó el amigo de Carlos y Jorge.

Los primos se quedaron dentro del bar y ahí los habrían asesinado entre la noche del jueves 6 y la madrugada del viernes 7 de febrero.

“El domingo no abrimos”

La preocupación de los familiares empezó desde las primeras horas del viernes, pues los hombres no llegaron a dormir y tampoco acudieron a sus trabajos. El expediente señala que intentaron localizarlos en hospitales e incluso la morgue, pero no había rastro de ellos.

Luego de consultar con varios amigos, dieron con que ellos estuvieron en algunos bares y el último sitio donde ellos estuvieron fue en Dude´s, a donde acudieron en busca de respuestas.

Fosa donde estuvieron enterrados los primos Carlos y Jorge en el sótano del bar Dude's. (Cortesía para La Nación/Fosa del bar de Heredia donde metieron a primos asesinados. Foto: Cortesía para La Nación)

“Las atendió un masculino alto, grueso, de nombre Jean Franco quien dijo ser el dueño, este les confirmó que ellos estuvieron en el bar y que efectivamente ese día hubo un pequeño malentendido, pero que fue algo sin importancia y que los desaparecidos se marcharon unos 40 minutos después sin ninguna particularidad que recordara, y que podía colaborarles con los videos el día martes, pues no iban a abrir el día domingo pues estaba “muy malo” y que lunes también permanecerían cerrados, por lo que sería hasta el martes que se podría verificar esta situación”, detalla el expediente.

Para el martes, loa allegados a Carlos y Jorge contactaron a Jean Franco por teléfono con el fin de que él les suministrara los video del bar, sin embargo, él puso la excusa de que los brindaría únicamente si el OIJ se los solicitaba, “que no tenía problema en colaborar”

Si testifica, lo mato

Un joven de 20 años de apellido Palacios García es uno de los cuatro sospechosos de haber participado en el crimen de los primos. Según consta en el expediente, él era subalterno de Jean Franco y efectuaba labores en seguridad del bar.

El día que ocurrieron los hechos él aparentemente fue uno de los que le pidió al amigo de los primos que se peleara con el hombre que estaba con su expareja.

Este es Jean Franco, quien junto a otras personas habría acabado con la vida de los primos en su bar ubicado en Heredia. (OIJ/OIJ)

El testimonio de Palacios a los oficiales del OIJ ocurrió luego de que el crimen fue develado. Él confirmó que a Carlos lo apuñalaron mientras dormía en la barra y al parecer el ataque fue de “una cuadrilla” que Jean Marco mandó a llamar.

Palacios aseguró en su declaración que él no estuvo involucrado y por ende quiso huir del bar; sin embargo, su jefe lo amenazó diciéndole “que ya estaba involucrado”.

“Me amenazó, me dijo que si yo testificaba, dentro o fuera de la cárcel, me iba a matar. Después de la amenaza, me pidió que le ayudara a limpiar. Como a las 6 a. m. pude irme a mi casa. No pude interponer ningún tipo de denuncia porque temía por mi vida. Quiero dejar en claro que yo no trabajaba para Jean, pero él sí me había ofrecido trabajo”.