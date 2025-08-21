Sospechoso de matar a guarda en el Paseo de los Turistas es capturado por el OIJ

Un hombre sospechoso de asesinar a un guarda de seguridad, el 20 de mayo en el Paseo de los Turistas en Puntarenas, fue detenido la mañana de este jueves por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El sujeto, de apellido Ramírez y de 34 años, fue capturado en Juanito Mora de Barranca, en Puntarenas. Los agentes decomisaron “varios elementos de importancia para la investigación”.

Al parecer, a las 7:45 p. m. del día de los hechos, Ramírez se acercó al muelle del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop), hasta la caseta de seguridad donde se ubicaba Abelardo Quirós González, y lo atacó a balazos. Ramírez se fugó, mientras Quirós, de 63 años, murió en el sitio.

Abelardo Quirós, de 63 años, vivió en Estados Unidos y luego volvió a Costa Rica. (Cortesía de Luis Quirós para LN/Cortesía de Luis Quirós para LN)

El subdirector del OIJ, Michael Soto, declaró este jueves que al parecer, el móvil del homicidio sería un conflicto personal “que es disfrazado por el imputado como una especie de asalto”.

Soto indicó que este operativo es parte de una seguidilla de acciones para resolver homicidios.

Costa Rica acumula 559 asesinatos en este 2025.

El sobrino de Quirós, Luis Quirós, había declarado a La Nación que el país ya “no es de los ticos, es de los delincuentes”.

Relató que su tío “Fue deportista en su juventud, estudió en el colegio de Miramar, y como muchos, emigró a Estados Unidos para trabajar allá. Pero cuando tuvo una hija, decidió regresar y quedarse en el país para criarla”.

“¿Cómo es posible que maten a una persona frente a familias, niños, gente que simplemente paseaba o comía un Churchill?”, lamentó el sobrino. “Ese era un lugar donde llevábamos a nuestros hijos, ahora va a quedar como un recuerdo de sangre”.