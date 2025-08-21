Sucesos

Sospechoso de matar a guarda en el Paseo de los Turistas es capturado por el OIJ

Crimen ocurrió el 20 de mayo en muelle del Incop

EscucharEscuchar
Por Yeryis Salas
oij
El allanamiento ocurrió esta mañana en Barranca. (OIJ/OIJ)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
HomicidioIncopPuntarenas
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.