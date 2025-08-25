Sucesos

Sospechoso de matar 14 perros quedó en libertad. Refugio de animales pide prestar atención al caso

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) hallaron, la madrugada del sábado, restos de animales en la casa del sospechoso y en un terreno en las cercanías

Por Natalia Vargas y Reiner Montero, corresponsal de GN

Un extranjero identificado como Ulloa Bustos, sospechoso de asesinar a 14 perros en Pocora de Guácimo, Limón, quedó en libertad luego de que oficiales de la Fuerza Pública lo aprehendieran la noche del jueves. El sospechoso permanecía detenido en las celdas de los Tribunales de Justicia de Pococí.








