Sospechoso de atacar con ácido a su expareja descontará un año en prisión preventiva

Al hombre se le vincula con la agresión en perjuicio de Joselyn Ivannia Vallejos, quien sufrió severas lesiones en su cara, brazos y piernas

Por Vanessa Loaiza N. y Christian Montero

Luis Alfonso Calero Peña, el sospechoso de atacar con ácido a su expareja, pasará un año en prisión preventiva mientras avanza la causa en su contra por tentativa de femicidio, confirmó este miércoles el Ministerio Público.








Vanessa Loaiza N.

Editora de Sucesos. Trabaja en la Redacción de La Nación desde 1998. Se especializó en temas de Infraestructura, concesión de obra pública, contratación administrativa y Transportes.

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

