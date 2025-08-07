Sucesos

Químico usado en ataque a joven madre provoca mucha deformidad, dice experto

Ácido sulfúrico es el más usado en baterías de vehículos

Por Christian Montero

Jocelyn Ivannia Vallejos, de 31 años, ingresó al Hospital San Juan de Dios el 14 de abril con quemaduras de tercer grado en el rostro y el pecho, así como en ambos brazos y piernas.








