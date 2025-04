‘Me la encontré en el baño, pegando gritos de dolor’, relata vecina de mujer atacada con ácido en Cartago

Yamileth Retana Ramírez vive a 50 metros de la casa de Joselyn Vallejos, la joven de 31 años atacada con ácido por su expareja sentimental, en Aguacaliente de Cartago. Ella fue la primera en enterarse de la tragedia y la primera en buscar ayuda para la mujer.

La señora relató, en entrevista con La Nación, que la emergencia ocurrió en mitad de la noche del lunes, cuando el agresor, de apellido Calero, aprovechó que el portón de la casa estaba sin llave. A como pudo entró a la propiedad y encerró a varios niños en un cuarto, luego discutió con su expareja y la roció con alguna sustancia que le quemó la cara, los brazos y el pecho.

“La segunda chiquita, de 11 años, en lo que él se va de la casa, logró salir por la ventana y vino avisarme que habían dañado a la mamá. De inmediato me fui y me la encontré en el baño debajo del chorro, estaba consciente pegando gritos del dolor porque era demasiado, la había ayudado a quitarse la ropa para que le cayera el agua”, relató todavía visiblemente afectada por las imágenes.

Según explicó, Joselyn tenía problemas con ese hombre desde “hace mucho tiempo” y por eso había pedido medidas de alejamiento. “Ellos se habían separado y como ella no quería nada con él, le dijo que si no era para él no era para nadie”.

Agentes del OIJ acudieron a la vivienda de la víctima, en Aguacaliente de Cartago, para levantar indicios. (Foto: Keyna Calderón para LN/Foto: Keyna Calderón para LN)

Doña Yamileth es muy cercana a la afectada porque su hija Nharel y Joselyn son muy amigas y Nharel le cuida seis niños a la víctima. Se trata de tres hijos biológicos y tres menores más que, en apariencia, serían hijos de una hermana fallecida.

“Los chiquitos estaban desesperados, anoche se quedaron aquí conmigo pero ya hoy después de mediodía (martes) se los llevó el PANI (Patronato Nacional de la Infancia) porque no tiene más familiares en el país (Joselyn es de Managua, Nicaragua). Ellos lloraban que se querían quedar conmigo porque los queremos y cuidamos mucho, pero yo no podía hacer nada y ellos iban muy mal”, agregó.

El lunes, tras confirmarse la emergencia, oficiales de Fuerza Pública y socorristas de la Cruz Roja atendieron la escena. Joselyn fue trasladada primero al Hospital Max Peralta, en Cartago, y posteriormente al San Juan de Dios, en la capital, donde permanece internada.