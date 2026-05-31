Sospechoso de asesinar a menor de edad durante una riña en Puntarenas se entrega al OIJ

Un joven de 24 años ingresó, poco después del mediodía de este domingo, a la delegación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Puntarenas y afirmó ser el responsable de dispararle a un menor de 17 años la noche del sábado, durante una riña en un bar de Chomes.

El altercado dejó a este muchacho fallecido con un disparo en el tórax, pese a los esfuerzos de llevarlo en un vehículo particular al Hospital de Puntarenas. Allí, a su ingreso, médicos del centro lo declararon sin signos vitales.

El presunto atacante fue identificado con el apellido Arroyo y quedó detenido en el sitio, pues contaba con una orden de captura activa en su contra. De acuerdo con la Policía Judicial, las investigaciones continúan en marcha para determinar la relación del sospechoso con los hechos.