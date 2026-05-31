Sucesos

Sospechoso de asesinar a menor de edad durante una riña en Puntarenas se entrega al OIJ

El muchacho llegó por su cuenta a la delegación policial

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Por Natalia Vargas
El sospechoso, de 24 años, quedó detenido en el OIJ de Puntarenas. (Imagen con fines ilustrativos). (Freepik)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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