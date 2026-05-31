Asesinan a adolescente de 17 años durante una riña en un bar de Puntarenas

El muchacho falleció a su llegada al Hospital de Puntarenas. (Imagen con fines ilustrativos)

Un menor de 17 años fue asesinado durante una riña en un bar en Chomes de Puntarenas, la noche del sábado.

Según explicó de manera preliminar el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el joven recibió un disparo en el tórax y fue trasladado en un vehículo particular al Hospital de Puntarenas.

A su llegada, fue declarado sin vida poco después de la medianoche.

El cuerpo fue llevado a la Morgue Judicial para su autopsia y el caso permanece bajo investigación.

Menores asesinados

En lo que va del año, el OIJ reporta el homicidio de 18 menores de edad, 16 de ellos entre los 12 y 17 años y dos menores de 12.

El pasado 10 de mayo un adolescente de 17 años fue abatido a tiros en Parrita.

Su cuerpo apareció en una zona de palmar, con múltiples heridas de bala y sin signos de vida, pasadas las 4 p. m. Agentes del Organismo de Investigación Judicial de Quepos y Parrita atendieron la escena para determinar el motivo del ataque.

El 18 de abril, otro menor de edad, también de 17 años, falleció luego de ser atacado a balazos mientras estaba afuera de una vivienda, junto a otros dos jóvenes, en el barrio Juan Pablo II, en Limón.

Entonces la Policía Judicial precisó que el incidente ocurrió a las 6:40 p. m., cuando dos hombres que presuntamente se trasladaban en una motocicleta, dispararon en ocho ocasiones.

Un día más tarde, un menor de 16 años falleció tras recibir varios disparos, sobre la ruta 34, al su paso por Jacó.

El Organismo de Investigación Judicial confirmó que el cuerpo yacía al lado de la carretera principal y que una persona que transitaba por el sector divisó a la víctima y alertó a las autoridades.