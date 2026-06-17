Sospechoso de asalto a farmacia en Liberia resulta herido por disparos del propietario

Un hombre de apellido Martínez, de 23 años, recibió tres impactos de bala y permanece hospitalizado bajo custodia policial en Guanacaste

Un hombre de apellido Martínez, de 23 años, resultó herido por proyectil de arma de fuego en un aparente asalto a una farmacia en Liberia. El sujeto figura como sospechoso del hecho, según informo el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Los hechos se dieron pasadas las 6 p. m. de ayer martes, en el centro de Liberia. En ese momento, dos sujetos ingresaron al establecimiento comercial en apariencia portando un arma de fuego con el objetivo de cometer un atraco. Uno de los hombres ingresó a la parte interna donde están los dependientes, mientras que el otro permaneció en el sector donde se ubican los clientes.

En determinado momento, el propietario de la farmacia habría disparado contra Martínez. El sospechoso recibió tres impactos de bala: uno en el tórax, otro en un brazo y uno en el pecho.

El OIJ explica que esta acción ocasionó que los dos sujetos se dieran a la fuga del lugar. Los hombres lograron llevarse aproximadamente ¢3 millones.

Martínez se trasladó por sus propios medios a la clínica de Bagaces, donde recibió estabilización médica. Posteriormente, el personal médico lo remitió al hospital de Liberia. Tras el ingreso al centro médico, las autoridades policiales fueron alertadas sobre la situación.

El sospechoso se encuentra hospitalizado bajo custodia policial. Una vez que sea dado de alta, las autoridades lo presentarán ante el Ministerio Público.

En coordinación con el Ministerio Público, los oficiales identificaron plenamente al propietario de la farmacia y le decomisaron el arma.

Los agentes del OIJ de Liberia continúan con la investigación del caso.