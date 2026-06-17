Sucesos

Sospechoso de asalto a farmacia en Liberia resulta herido por disparos del propietario

Un hombre de apellido Martínez, de 23 años, recibió tres impactos de bala y permanece hospitalizado bajo custodia policial en Guanacaste

EscucharEscuchar
Por Marianela Arias Vilchez
03/02/2026/ un triple homicidio se registró en la Carbonera Paso Ancho / foto John Durán
Un hombre de apellido Martínez, de 23 años, recibió tres impactos de bala y permanece hospitalizado bajo custodia policial en Guanacaste (JOHN DURAN/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
SucesosMAVAsalto
Marianela Arias Vilchez

Marianela Arias Vilchez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Interesada en el uso de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Con experiencia en temas científicos, tecnológicos y de bienestar.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.