Menor de 13 años fue baleada en ataque que estaría dirigido a su hermano en Sarapiquí

La balacera ocurrió la noche de este martes 16 de junio en Sarapiquí de Heredia. Imagen con fines ilustrativos.

Una menor de 13 años sería la más reciente víctima colateral de un tiroteo ocurrido en Puerto Viejo de Sarapiquí, Heredia. La adolescente recibió varios impactos de bala y fue trasladada en condición crítica.

El reporte preliminar indica que los hechos se registraron alrededor de las 10:02 p. m. de este martes 16 de junio en una zona bananera. Una ambulancia de la Cruz Roja llegó al sitio y la llevó hacia la clínica de Puerto Viejo.

Según versiones extraoficiales, el ataque armado estaría dirigido al hermano de la menor, quien logró salir ileso.

Se presume que dos hombres vestidos con ropa oscura llegaron a la vivienda a buscar al joven; sin embargo, tras el llamado, la menor fue quien llegó a la puerta y recibió las detonaciones.

*Colaboró en esta información Reiner Montero, corresponsal.