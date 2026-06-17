Sucesos

Menor de 13 años fue baleada en ataque que estaría dirigido a su hermano en Sarapiquí

Una menor de 13 años fue trasladada en condición crítica a la clínica de Puerto Viejo de Sarapiquí tras recibir varios disparos en la puerta de su casa

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Por Yucsiany Salazar
En la imagen una cinta de policía y pick-ups de Fuerza Pública. Costa Rica cumple tres años de fracaso en la prevención de homicidios: 2.632 muertes por ola de violencia. ¿Es revertible la situación?
La balacera ocurrió la noche de este martes 16 de junio en Sarapiquí de Heredia. Imagen con fines ilustrativos. (Archivo LN/Archivo LN)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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