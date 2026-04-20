Sucesos

Sospechoso de agredir a jueza acumula reclamos en Sala Constitucional contra vecinos y municipalidad

Recursos de amparo presentados fueron declarados sin lugar por la Sala Constitucional

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Por Christian Montero
Fachada de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia con el logo y escultura representativa, simbolizando la justicia en Costa Rica.
La Sala Constitucional rechazó entre 2016 y 2021, cuatro recursos de amparo interpuestos por el sospechoso de agredir a una jueza, contra vecinos y la Municipalidad de San Pablo de Heredia. (Rafael Pacheco)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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