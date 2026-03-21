Sospechoso de abuso infantil esperará juicio en prisión preventiva, dicta Juzgado Penal

Dictan prisión preventiva contra sospechoso de agredir sexualmente a menor de edad.

El Juzgado Penal de Santa Cruz dictó tres meses de prisión preventiva contra un hombre de apellido Martínez por figurar como sospechoso de agresión sexual contra una niña.

Oficiales del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) de la Fuerza Pública detuvieron al sujeto a inicios de esta semana en la comunidad de Huacas, en el cantón de Santa Cruz, Guanacaste. Martínez, de nacionalidad nicaragüense, permaneció a la orden de las autoridades judiciales desde su captura.

La Fuerza Pública remitió al hombre a la Fiscalía de Santa Cruz para enfrentar el proceso correspondiente por los hechos denunciados.

El juzgado local comunicó la medida cautelar este viernes, por lo que el sospechoso esperará el juicio en reclusión.