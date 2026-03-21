Sucesos

Sospechoso de abuso infantil esperará juicio en prisión preventiva, dicta Juzgado Penal

Medida cautelar fue dictada por el Juzgado Penal de Santa Cruz

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Por Sebastián Sánchez
Dictan prisión preventiva contra sospechoso de agredir sexualmente a menor de edad.
Dictan prisión preventiva contra sospechoso de agredir sexualmente a menor de edad. (MSP/Cortesía)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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