Sucesos

Primo lejano de abuela abusó de nieta de 7 años y la amenazó para callarla. Tribunal dicta sentencia

Hechos ocurrieron entre mayo del 2015 y mayo del 2017

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Por Sebastián Sánchez
Hombre violó y abusó de una niña de 7 años. (Imagen con fines ilustrativos). (Shutterstock)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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