Primo lejano de abuela abusó de nieta de 7 años y la amenazó para callarla. Tribunal dicta sentencia

Hombre violó y abusó de una niña de 7 años. (Imagen con fines ilustrativos).

El Tribunal Penal de Heredia dictó una sentencia de 14 años de prisión contra un hombre de 58 años por los delitos de violación y abuso sexual en perjuicio de una menor de edad de 7 años.

Según la Fiscalía Adjunta de Heredia, el sentenciado aprovechó un vínculo de confianza familiar para cometer los ilícitos. El sujeto era primo lejano de la abuela materna de la víctima y residía frente a la casa de la señora, en San Luis de Santo Domingo, en Heredia.

Según la acusación fiscal, el hombre abusó de la vulnerabilidad de la niña, quien en ese momento tenía siete años y padece una discapacidad intelectual. Los hechos ocurrieron entre mayo del 2015 y mayo del 2017.

El tribunal acreditó que el agresor amenazó a la menor con matar a su familia si relataba lo sucedido. La denuncia formal se presentó en el año 2022 bajo el expediente 22-983-359-PE.

Tras la lectura del fallo el 13 de marzo, la autoridad judicial ordenó seis meses de prisión preventiva contra el hombre mientras la sentencia adquiere firmeza.