‘Se me alumbró el bombillo’, sospechosa propuso crear sociedades para justificar fondos en caso Castillo de Princesas

La exmodelo de apellido Cabrera envió una foto a su expareja (ya fallecido), en donde le mostraba la forma en que empaquetaba dinero proveniente del tráfico de drogas.

Una serie de intervenciones telefónicas fueron claves para que la Fiscalía Adjunta Contra la Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), desarticularan este miércoles una estructura criminal como parte del caso Castillo de Princesas.

Los mensajes, que datan desde 2019 hasta 2021, revelan como la principal sospechosa del caso y su entonces pareja, pasaron de dedicarse al proxenetismo al tráfico de drogas y el lavado de dinero.

La protagonista de los chats es una exmodelo y exfuncionaria del Banco de Costa Rica (BCR), de apellidos Cabrera Palma, detenida en 2021 como parte de una investigación por presunto proxenetismo, quien asesoraba a su pareja, el hoy fallecido Christian Jiménez Vargas (alias “Fila”), en el manejo de las presuntas ganancias ilícitas.

La madrugada del 31 de enero de 2019, Jiménez alertó a Cabrera sobre el éxito de una operación de drogas, a las 04:48 a. m. le escribió: “Solo sepa que somos millonarios”, de las intervenciones se desprende que el hombre confirmó que tenían “por lo menos 100” paquetes y que el valor era de “$700.000 ... MINIMO”.

En el intercambio de comunicaciones la mujer (registrada en el teléfono de su expareja como Tatii y el hombre como Mi Pollo), alerta al hombre que debe tener precaución para comercializar la droga. “Pollo tenga cuidado a quien le vende... Vea k pueden sapear”. Inmediatamente, la sospechosa ordenó cerrar la casa de citas que utilizaban como mampara en Heredia para usarla como bodega: “Bb el negocio no se puede abrir hoy... Y mejor k no llegue nadie”. Jiménez le explicó que usarían “una máquina especial” para “cambiar las marcas” de la droga y hacerla indetectable.

La expareja de Cabrera le envió una foto en donde se aprecia el cargamento de cocaína que vendió y por el que recibió $700.000. (Foto: /Foto: cortesía)

“Se me alumbró el bombillo”

El expediente detalla cómo Cabrera usó su experiencia bancaria para diseñar el presunto esquema de lavado. El 7 de febrero de 2019, le escribió a Jiménez con un plan: “Bb creo que podemos hacer mucha plata y legal... Se me alumbró el bombillo”.

La exmodelo explicó que no podían depositar el efectivo: “Xq aunque nos den un cheque del banco nos va a pedir el origen de los fondos”. Su solución fue crear sociedades anónimas y simular aportes de socios. “Aporte que usted hace a la sociedad y ahí tenemos la primera plata... un buen activo”, instruyó.

Con esas acciones, según la investigación, los sospechosos buscaban justificar el capital obtenido por la venta de la droga: “Siento que haciendo bien las cosas podemos hacernos millonarios... Pero legalmente ya”, le dijo, añadiendo con ironía: “Nos olvidamos de la aspiradora”.

Efectivo bajo el colchón

Mientras las sociedades se constituían, la pareja manejaba fuertes sumas de efectivo. En abril de 2019, antes de un viaje a Europa, Jiménez ordenó a su pareja ocultar parte del dinero: “Los $100.000 los deja escondidos ahí en la casa”. En otra ocasión, discutieron cómo empaquetar billetes: “Los 20 los quito de uno solo o de dos diferentes? Me entiendes?”, preguntó ella.

Según el análisis de las conversaciones, Cabrera estaba preocupada porque el banco le había cerrado las cuentas y temía una investigación, a lo que su entonces pareja, para tranquilizarla, le respondió: “Tenemos plata para vivir tranquilos. Aunque sea tenerla debajo del colchón”.

Otra intervención ocurrió el 31 de mayo de 2021, dos días después de la muerte de alias “Fila”. Cabrera, temiendo perder el control de los bienes ante otros herederos, buscó a un notario para presuntamente falsificar un traspaso. “A mí me interesa la casa es por la liquidez que me genera”, confesó en un audio.

Cabrera se quejó de que un abogado le cobraba caro por el riesgo: “me está cobrando dos millones y medio...”. Finalmente, contactó a un notario García Barquero detenido este miércoles para efectuar una escritura.

El notario habría insertado un documento para hacer creer que el fallecido, días antes de morir, había firmado el traspaso de la propiedad. Tras cobrar los honorarios, García envió un mensaje a la viuda: “Con mucho gusto y de verdad que Diosito te dé mucha paz”.