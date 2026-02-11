Sucesos

‘Se me alumbró el bombillo’, sospechosa propuso crear sociedades para justificar fondos en caso Castillo de Princesas

Este miércoles la Fiscalía y el OIJ detuvieron a dos imputados.

Por Christian Montero
Fotos contenidas en el expediente del caso Castillo de Princesas.
La exmodelo de apellido Cabrera envió una foto a su expareja (ya fallecido), en donde le mostraba la forma en que empaquetaba dinero proveniente del tráfico de drogas. (Foto: /Foto: cortesía)







Caso Castillo de Princesasintervenciones telefónicas
