Socios de Condovac denuncian supuestas estafas a adultos mayores a través de venta de acciones

La mañana de este martes, la Fiscalía Adjunta de Liberia puso en marcha un allanamiento en el Club y Hotel Condovac La Costa, situado en playa Hermosa, en Guanacaste, por una denuncia interpuesta por 22 socios que alegan la existencia de una supuesta estructura criminal con el aparente objetivo de llevar a la quiebra de forma fraudulenta el hotel para su posterior venta, en perjuicio de los socios minoritarios y adultos mayores.

El caso se tramita en el expediente 25-000020-0283-PE.

De acuerdo con la denuncia y, según explicó a este medio José Pablo Murillo Quirós, abogado representante de los denunciantes, algunas de las personas más afectadas por este caso son los adultos mayores, “la gran mayoría de socios”, a quienes se les ha despojado de sus acciones a través de una serie de “artimañas”.

En el documento presentado ante el Ministerio Público figura como principal señalado un hombre de apellido Alfaro, gerente general de Condovac y socio mayoritario. En apariencia, ha acumulado más de 421 acciones desde que la Junta Directiva aprobó, el 8 de agosto de 2017, que adquiriera su primera acción.

El mismo documento señala que su pareja, una mujer de apellido Barahona, también integra la Junta y ostenta 101 acciones.

“Estaban creando figuras ficticias con el fin de hacerle creer a los socios adultos mayores que no iban a pagar más las cuotas anuales y, en vez de seguir siendo socios, los convertían en un tiempo compartido”, dijo.

De acuerdo con el abogado, el hecho de tener una acción le permite a una persona participar de las decisiones del Club, así como obtener beneficios vacacionales superiores, características que no otorga un tiempo compartido.

Según explicó Murillo, funcionarios se acercaban a accionistas adultos mayores y, presuntamente, les ofrecían la opción de cancelar un solo monto para dejar de pagar una cuota anual que deben asumir todos los socios, sin excepción. Los presuntos afectados, dice, firmaban el documento y creían que seguían siendo socios, hasta que llegaban a las asambleas y se percataban de que ya no figuraban dentro del grupo.

“Se les engañaba y se les metía a un cuarto que hay en una sala de eventos de este lugar, de Condovac, y hasta que no firmaran no los dejaban salir. (...) Entregaban la acción por un monto muy por debajo del mercado comercial y así otras personas se hacían de las acciones de los adultos mayores”, dijo.

“Es toda una artimaña, porque estas acciones terminaban en sociedades anónimas, pasaban después a personas físicas, volvían a una sociedad y al final terminaban en manos del principal denunciando, que es el gerente general”, agregó.

Mediante un comunicado de prensa, el hotel indicó que brindó todas las facilidades necesarias para la realización de la diligencia judicial y “reafirma su compromiso con la legalidad, la transparencia y la cooperación institucional”.

“Queremos enfatizar que esta actuación forma parte del procedimiento ordinario dentro de una única investigación en curso -solicitada por veintidós socios- y que no afectó ni afectará las operaciones ni actividades regulares del Club”, agregó la institución.

Cambios en fechas de Asamblea

Además, los 22 socios que interpusieron la denuncia alegan también que los denunciados han reducido la participación de los adultos mayores en las asambleas.

Anteriormente, se lee en el documento, las asambleas de socios se hacían en San José para garantizar que este segmento de la población pudiera participar con mayor facilidad.

Ahora, explica Murillo, las asambleas se convocan en Guanacaste a las 6 a. m. o 7 a. m ., en horarios en los que una persona adulta mayor se le dificulta emprender su viaje hasta Guanacaste. De esta forma, explica, no pueden participar de la toma de decisiones.

“Era casi imposible (...) Esas son las formas que estamos viendo con una violencia hacia el adulto mayor, un engaño al adulto mayor con el fin de que no pueda participar dentro de las acciones del club”, indicó.