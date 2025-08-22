Sinac decomisa cuatro aves de Australia y dos tiburones en exhibición en Tortuguero

Los emús decomisados serán trasladados a centros especializados para su valoración y resguardo. Fotografía:

El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), a través del Área de Conservación Tortuguero, decomisó esta semana varios animales exóticos que eran mantenidos y exhibidos en una finca ‘ecoturística’ en Tortuguero (Limón) sin los permisos correspondientes. Entre ellos, varios individuos de emús; aves originarias de Australia.

Durante el operativo, los funcionarios incautaron 4 emús (Dromaius novaehollandiae), 4 pericos de Kramer o cotorras de collar (Psittacula krameri) que son aves originarias de África y el sur de Asia y dos pericos sol (Aratinga solstitialis) cuyo origen es Suramérica.

Los animales serán trasladados a centros especializados para su valoración y resguardo, en apego a la legislación nacional y a los protocolos técnicos establecidos.

La tenencia y exhibición de fauna silvestre exótica sin autorización constituye una infracción a la normativa ambiental y representa riesgos tanto para la biodiversidad nacional como para la salud pública.

El artículo 110 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre establece multas de entre dos y cuatro salarios base (equivalentes a ¢924.000 y ¢1,8 millones) para quienes mantengan animales silvestres en cautiverio, como mascotas, o en condiciones que incumplan la normativa. Además, se ordena el decomiso de los especímenes.

Estos fueron los dos pericos sol (Aratinga solstitialis) decomisados en propiedad. Fotografía: (Área de Conservación Tortuguero/SINAC/Cortesía)

La institución reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad irregular vinculada al manejo de fauna silvestre y subrayó su compromiso con la protección de la vida silvestre del país frente a fauna exótica.

El pasado 20 de agosto, el Área de Conservación Tortuguero también intervino un centro recreativo Magic Play Land en San Bosco de la Colonia, tras una denuncia ciudadana sobre la presunta tenencia de un tiburón en cautiverio.

En la inspección, los funcionarios identificaron dos individuos: un tiburón nodriza o “tiburón gato” (Ginglymostoma cirratum) y un tiburón de arrecife de punta blanca (Triaenodon obesus)

Tras la verificación, se determinó que ambas especies figuran en las listas de interés pesquero y acuícola del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), según el Acuerdo AJDIP-289-2017.

Por esta razón, el Sinac remitirá la denuncia a Incopesca, institución competente para definir las medidas legales y administrativas correspondientes.