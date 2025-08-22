Sucesos

Sinac decomisa cuatro aves de Australia y dos tiburones en exhibición en Tortuguero

También halló pericos originarios de África y el sur de Asia cautivos en finca ‘ecoturística’ en Tortuguero de Limón

Por Juan Fernando Lara Salas
Los emús decomisados serán trasladados a centros especializados para su valoración y resguardo. Fotografía:
Los emús decomisados serán trasladados a centros especializados para su valoración y resguardo. Fotografía: (Área de Conservación Tortuguero/SINAC/Cortesía)







Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

