Sillazos, patadas y zafarrancho en mall de Alajuela, tras desfiles del 15 de setiembre

Varios jóvenes protagonizaron un altercado en la zona de comidas del centro comercial Plaza Real en Alajuela, este lunes 15 de setiembre, luego de que finalizaron los desfiles patrios.

Videos que circulan en redes sociales, grabados por personas que se encontraban en ese mall, evidencian el altercado en el que salieron volando sillas, palos y patadas entre los protagonistas del pleito, cuyo origen, de momento, no se conoce.

El director de la Fuerza Pública, Marlon Cubillo, confirmó a La Nación que recibieron la alerta pasada la 1:30 p. m., pero al llegar al lugar las personas que ocasionaron el zafarrancho ya se habían dispersado y la situación había sido controlada por la seguridad privada del lugar.

Cubillo agregó que no se reportaron personas detenidas y aunque inicialmente se les indicó de una persona herida, esta no fue ubicada. En uno de los videos sí se ve a un hombre con sangre en la cara.

La Fuerza Pública informó que los disturbios fueron atendidos por la seguridad privada del mall. Foto: (Captura de video/Captura de video)

En tanto la Cruz Roja, también indicó a este diario que no se atendieron personas heridas a causa de ese incidente.

La Nación intentó obtener una versión del centro comercial, pero no atendieron las llamadas hechas a los números telefónicos registrados a su nombre.