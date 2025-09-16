Sucesos

Sillazos, patadas y zafarrancho en mall de Alajuela, tras desfiles del 15 de setiembre

Disturbios en área de comidas de centro comercial no dejaron personas detenidas, según Fuerza Pública

EscucharEscuchar
Por Patricia Recio
Zafarrancho en mall de Alajuela







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Plaza RealZafarranchoPleito
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.