Sucesos

Siete personas atrapadas por emergencia acuática en catarata de San Carlos

Cruz Roja y Bomberos trabajan en la escena para rescatar a las personas afectadas

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
La Cruz Roja descartó que una tercera persona estuviera involucrada en el accidente en la catarata de La Paz.
Al menos siete personas se encuentran afectadas por un accidente acuático en la catarata Gata, en San Carlos. (Imagen con fines ilustrativos). (Cruz Roja/Cruz Roja)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Cruz Rojaaccidente acuáticocatarata Gata
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.