Siete personas atrapadas por emergencia acuática en catarata de San Carlos

Al menos siete personas se encuentran afectadas por un accidente acuático en la catarata Gata, en San Carlos. (Imagen con fines ilustrativos).

Al menos siete personas resultaron afectadas la tarde de este lunes tras una emergencia acuática en la catarata Gata, ubicada en Marsella, distrito de Venecia, cantón de San Carlos, Alajuela.

De acuerdo con la información preliminar, cuatro personas fueron arrastradas por el cauce del río, mientras que otras permanecen aisladas por la catarata.

Las autoridades mantienen comunicación con una persona que requiere rescate urgente, quien lleva aproximadamente cuatro horas en esa condición.

Ante la emergencia, la Cruz Roja Costarricense coordinó la movilización de personal y recursos especializados en rescate acuático, con más de cuatro vehículos y al menos 12 cruzrojistas atendiendo la situación.

Cruz Roja informó que ya ingresó el primer equipo de intervención, conformado por cruzrojistas, baquianos y personal del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.

Además, realizan un sobrevuelo con un dron para reconocer el lugar.

El operativo continúa en desarrollo y, por el momento, no se ha confirmado el estado final de todas las personas afectadas. Las autoridades reiteran el llamado a no ingresar a ríos ni cataratas cuando hay riesgo.

Noticia en desarrollo