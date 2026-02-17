Siete imputados aceptaron haber formado banda que asaltaba y asesinaba choferes de DiDi

Choferes de DiDi e InDriver fueron las víctimas de la banda.

Siete imputados aceptaron los cargos por haber formado una banda que asaltaba y asesinaba choferes de InDriver y Didi, y recibieron condenas que fueron desde los cuatro años hasta los 45 años de prisión, informó este martes el Ministerio Público.

La Fiscalía detalló que las siete personas, de entre 23 y 29 años, se sometieron la semana anterior a un proceso abreviado, que les permite evitar el juicio y recibir posibles penas más bajas si admiten los cargos.

Solo un imputado, de apellidos Jiménez Reyes, negó el proceso abreviado y enfrentará un juicio que empieza este miércoles, en el Tribunal Penal de Heredia, por presunta asociación ilícita y robo agravado.

Según la acusación en el expediente 23-001862-0059-PE, los delitos ocurrieron los días 15, 19, 26, 29 y 31 de marzo y el 1.°, 4, 8 y 12 de abril del 2023.

Los imputados pedían viajes a lugares solitarios, y al llegar al punto, los asesinaban y les robaban los carros, para luego disponer de sus bienes y ocultar los vehículos.

Las mayores condenas las recibieron Emerson Montes Madrigal y Francisco Vega Alvarado, de 45 años de cárcel, ambos por los delitos de asociación ilícita, tentativa de homicidio y homicidio calificado, mientras que Montes también fue condenado por robo agravado y privación de libertad, posesión de droga y portación de arma.

También fueron condenados Jordan Navarro Monestel (32 años), Joselyn Zamora Romero (31 años y cuatro meses), Andrey Padilla Umaña (29 años y ocho meses), Miranda Salazar Muñoz (17 años y cuatro meses) y Mariana Gómez Gómez (cuatro años). Esta última solo fue acusada por robo agravado y privación de libertad, así como asociación ilícita.