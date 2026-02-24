Sucesos

Siete detenidos en Limón: retuvieron a joven por error y los arrestaron al devolverlo

Tras interceptar a la víctima, los sospechosos notaron que buscaban una bicicleta diferente y lo devolvieron a su casa, donde la Policía los detuvo.

Por Yucsiany Salazar
LimónOIJ
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

