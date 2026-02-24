Siete detenidos en Limón: retuvieron a joven por error y los arrestaron al devolverlo

Acompañante de la víctima fue clave para alertar a las autoridades. Imagen con fines ilustrativos.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la captura de siete personas en Limón como sospechosas de privar de libertad a un hombre, a quien aparentemente confundieron con otra persona.

El hecho fue reportado a las 8:30 p. m. de este lunes 23 de febrero en el sector de Río Banano. Según el informe preliminar de las autoridades, la víctima de apellido Sánchez, de 24 años, se desplazaba en una bicicleta eléctrica junto a otro hombre cuando fueron interceptados por tres vehículos.

En ese momento, varios sujetos obligaron al ofendido a subir a uno de los automotores. Al acompañante le ordenaron retirarse y no informar sobre lo sucedido; sin embargo, este se dirigió a su vivienda y alertó a los familiares del joven, quienes de inmediato dieron aviso a la Fuerza Pública.

Las autoridades indicaron que la víctima fue trasladada hacia el sector de Cieneguita. Durante el trayecto, los sospechosos le exigieron una bicicleta eléctrica específica, pero el afectado manifestó que la suya no correspondía a la que ellos buscaban.

Tras percatarse de la confusión, los sujetos regresaron a la víctima a su casa. Para ese momento, los oficiales de la Fuerza Pública ya estaban en alerta y lograron interceptar los vehículos al llegar al sitio, confirmando que el joven se encontraba retenido en uno de ellos.

Los siete detenidos fueron remitidos al Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.