Sicario ingresó a un apartamento y huyó en motocicleta: joven muere tras balacera cerca de colegio

Un joven de apellido Leiva, de 23 años, falleció la tarde de este jueves tras un ataque armado en barrio Los Colegios, en el cantón de Guácimo, en Limón.

El reporte ingresó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) pasadas las 3 p. m. Según información preliminar, los hechos ocurrieron en un apartamento a pocos metros de un colegio de la zona.

Según información preliminar, el joven se encontraba dentro del apartamento cuando un sujeto llegó caminando al lugar, ingresó y le disparó en varias ocasiones con un arma de fuego. Tras el ataque, el sospechoso huyó del sitio a bordo de una motocicleta, de acuerdo con versiones de testigos.

La víctima falleció en el lugar por heridas de arma de fuego, según indicó la Policía Judicial.

Agentes del OIJ se encuentran en la escena para realizar la atención correspondiente, el levantamiento del cuerpo y remitirlo a la Morgue Judicial. El caso permanece en investigación.

Colaboró el corresponsal Reiner Montero.