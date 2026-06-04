Sucesos

Sicario ingresó a un apartamento y huyó en motocicleta: joven muere tras balacera cerca de colegio

Hechos ocurrieron la tarde de este jueves en Guácimo de Limón

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Por Sebastián Sánchez
Homicidio en Guácimo de Limón.
Homicidio en Guácimo de Limón. Foto: Reiner Montero (Reiner Montero/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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