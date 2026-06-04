Mujer fallece tras riña con su hermana

Una mujer de 28 años, de apellido Santana, falleció la mañana de este miércoles tras una agresión ocurrida dentro de una vivienda en Guápiles, en el cantón de Limón.

Los hechos se registraron pasadas las 11 a. m., cuando, según información preliminar, la ahora fallecida llegó a la casa donde reside su hermana. Por razones que aún no están claras, se habría producido una discusión entre ellas que derivó en una agresión con arma blanca.

La mujer fue trasladada al Hospital Guápiles, donde fue declarada fallecida poco después de su ingreso.

En el sitio, oficiales de la Policía Administrativa detuvieron a una mujer de 27 años, también de apellido Santana, quien figura como sospechosa del hecho.

El caso se mantiene bajo investigación por parte de las autoridades judiciales. El cuerpo fue remitido a la Policía Judicial para la respectiva autopsia, mientras que la detenida quedó a la orden del Ministerio Público, que deberá definir su situación jurídica.

Colaboró el corresponsal Reiner Montero.