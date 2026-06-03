Hombre muere tras presunto intento de arrebatar arma a oficial municipal en Goicoechea

Un hombre de apellidos Quesada Chavarría, de 41 años, murió la tarde de este martes tras presuntamente intentar quitarle el arma a un oficial de la Policía Municipal de Goicoechea.

El reporte del hecho ingresó a las 4:51 p. m. y ocurrió en Rancho Redondo de Goicoechea, específicamente en la plaza de deportes de la localidad.

Según información preliminar, los oficiales intervinieron a un sujeto que contaba con orden de captura activa. De acuerdo con el reporte, el hombre se dio a la fuga y fue seguido por uno de los oficiales, quien le dio la orden de detenerse.

Según la versión policial, el sujeto se devolvió y se abalanzó contra el oficial, presuntamente intentando arrebatarle el arma de reglamento. Ante esta situación, el policía accionó su arma en dos ocasiones y lo impactó en el costado izquierdo del tórax.

Personal de atención de emergencias llegó al sitio y declaró al hombre sin vida. Según fuentes policiales, el ahora fallecido mantenía una orden de captura vigente por el delito de resistencia agravada.

Tras lo ocurrido, se mantuvo el resguardo y custodia de la escena por parte de la Fuerza Pública, mientras se esperaba la llegada del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que asumirá las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido.