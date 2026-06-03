Sucesos

Detienen a 4 policías que habrían hurtado bienes a un herido de bala; Fiscalía pedirá medidas cautelares

El suceso habría ocurrido el 9 de febrero, en Tamarindo de Santa Cruz, mientras atendían una situación donde un hombre resultó herido de bala

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Por Sebastián Sánchez
Los policías son investigados por los presuntos delitos de abuso de autoridad, robo agravado y allanamiento ilegal.
Los policías son investigados por los presuntos delitos de abuso de autoridad, robo agravado y allanamiento ilegal. (OIJ/OIJ)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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