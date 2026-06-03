Detienen a 4 policías que habrían hurtado bienes a un herido de bala; Fiscalía pedirá medidas cautelares

Los policías son investigados por los presuntos delitos de abuso de autoridad, robo agravado y allanamiento ilegal.

La Fiscalía Adjunta de Santa Cruz solicitará medidas cautelares contra cuatro oficiales de la Fuerza Pública en una audiencia programada para este miércoles 3 de junio. Las autoridades judiciales investigan a los policías por los presuntos delitos de abuso de autoridad, hurto agravado y favorecimiento real.

Los imputados responden a los apellidos Gómez, Villagra, Hernández y Torres. Las autoridades detuvieron a los funcionarios este 2 de junio, luego de ejecutar ocho allanamientos en sus casas de habitación y en las delegaciones policiales donde laboran.

El Ministerio Público no detalló cuáles medidas solicitará que se le impongan a los imputados.

De acuerdo con el informe oficial, los hechos bajo investigación ocurrieron la noche del 9 de febrero en la localidad de Tamarindo de Santa Cruz, Guanacaste. En esa fecha, los oficiales atendían una situación donde un hombre resultó herido de bala.

La Fiscalía indicó que los sospechosos ingresaron a la vivienda de la víctima y sustrajeron varios bienes. Entre los objetos robados, se encontraban una escopeta, una pistola, joyas, perfumes, una botella de licor y ¢1.920.000 en efectivo. Además, se les acusa de robar una mochila que contenía tres kilos de marihuana.

La hipótesis judicial señala que los oficiales devolvieron la escopeta y un bolso minutos después. Sin embargo, el informe detalla que los imputados colocaron la pistola en las cercanías del ataque y alertaron vía radio sobre el hallazgo de un arma de fuego, cuando en realidad se trataba de la misma que ellos habían extraído de la casa.

La investigación de este caso se mantiene bajo el expediente 26-000336-0800-PE.