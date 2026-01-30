Si va a votar este domingo, tome nota: empuje frío traerá vientos de hasta 110 km/h y lluvias en varias regiones

Un empuje frío ingresará al país el domingo electoral y provocará vientos fuertes, lluvias persistentes y bajas temperaturas en gran parte del territorio nacional.

El sistema atmosférico, identificado como empuje frío N.° 13, ingresará al país el domingo y provocará condiciones adversas en gran parte del territorio nacional, con ráfagas de viento intensas, lluvias persistentes y un descenso marcado de las temperaturas.

Las ráfagas de viento oscilarán entre 70 km/h y 90 km/h de forma general, aunque podrían superar los 110 km/h en sectores montañosos de Guanacaste, la cordillera de Talamanca y el cantón de La Cruz, de acuerdo con el pronóstico oficial.

Las lluvias se concentrarán principalmente en la zona norte, el Caribe y parte del Valle Central, con acumulados más significativos previstos en la provincia de Limón. En estas regiones se esperan lluvias de variable intensidad durante la jornada.

El descenso de las temperaturas será notable en el centro y norte del país. En la Gran Área Metropolitana se proyectaron temperaturas mínimas inferiores a los 15 °C, mientras que en zonas montañosas podrían bajar de los 10 °C. Durante el día, las máximas se mantendrán entre 20 °C y 27 °C.

En el Valle Central, se anticipó nubosidad parcial a total, con posibilidad de lluvias y vientos muy fuertes durante la mañana, la tarde y la noche del domingo electoral.

En la zona norte y el Caribe, el pronóstico indicó cielos nublados, lluvias frecuentes y vientos fuertes durante todo el día, condiciones que podrían complicar los desplazamientos.

En las regiones del Pacífico, el Pacífico Norte presentará pocas nubes en las costas y nubosidad en las montañas, con lloviznas ocasionales y vientos muy fuertes, mientras que el Pacífico Central y Sur mantendrá condiciones mayormente poco nubladas, con ráfagas intensas en sectores elevados.