Sucesos

Si va a votar este domingo, tome nota: empuje frío traerá vientos de hasta 110 km/h y lluvias en varias regiones

El IMN advierte condiciones climáticas adversas para la jornada electoral. Conozca cómo impactará el empuje frío en su región y qué se espera durante el día.

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
El IMN prevé lluvias en Limón y zona norte, mientras el Pacífico tendrá calor y ráfagas de viento.
Un empuje frío ingresará al país el domingo electoral y provocará vientos fuertes, lluvias persistentes y bajas temperaturas en gran parte del territorio nacional. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCElecciones 2026ClimaClima en Costa RicaIMN
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.