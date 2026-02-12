Sucesos

Servicios judiciales en materia penal de Pavas se concentrarán en un solo edificio a partir de esta fecha

Tribunal Penal del Tercer Circuito Judicial de San José, Sede Pavas-Puriscal, Juzgado Penal Pavas, Fiscalía de Pavas, Defensa Pública de Pavas y Unidad de Cárceles se ubicarán en edificio de 3.961 metro cuadrados

Por Natalia Vargas
Despachos judiciales penales de Pavas se concentran en un solo edificio.
Despachos judiciales penales de Pavas se concentran en un solo edificio. (Poder Judicial/Cortesía)







