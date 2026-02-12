Servicios judiciales en materia penal de Pavas se concentrarán en un solo edificio a partir de esta fecha

A partir del 17 de febrero, los usuarios de los servicios judiciales en materia penal, en Pavas, podrán acudir a un solo edificio para realizar sus trámites.

Así lo informó este jueves el Poder Judicial. Esta unificación implica que el Tribunal Penal del Tercer Circuito Judicial de San José, Sede Pavas-Puriscal, Juzgado Penal Pavas, Fiscalía de Pavas, Defensa Pública de Pavas y Unidad de Cárceles se trasladarán a un solo edificio.

Estos despachos judiciales se ubicarán en el Oficentro La Virgen. El inmueble se sitúa 250 metros sur y 300 metros este de la Embajada Americana, frente a las oficinas centrales de Pizza Hut. El proceso de traslado finalizaría el lunes 16 de febrero y será un día más tarde cuando se abran las puertas al público.

El edificio tiene un espacio de de 3.961 metro cuadrados. En total, entrarán a funcionar 10 salas de juicio, cinco de las cuales permitirán realizar juicios colegiados y las otras cinco estarán destinadas a juicios unipersonales.

Por su parte, el área de celdas contará con cinco espacios, resguardando consideraciones de género y lo establecido por la Ley 7600. Además, las condiciones del edificio permiten disponer de una sala de lactancia, área de espera de víctimas y testigos, una estancia para menores de edad y un área adecuada para el traslado de personas privadas de libertad, requisa y de reseña.

“Este proyecto responde a un esfuerzo que realiza el Poder Judicial para que los servidores realicen su trabajo en espacios seguros y adecuados a sus necesidades”, explicó Ana Eugenia Romero Jenkins, Directora Ejecutiva del Poder Judicial.

“El incremento en el número de salas de juicio y audiencias facilitará la implementación de planes remediales que tienen como objetivo dar celeridad a los procesos judiciales. Sin lugar a duda, todo esto redundará en un mejor servicio público”, agregó.

Estos cambios en el servicio judicial penal se coordinaron con la Comisión de la Jurisdicción Penal, con el fin de garantizar la accesibilidad y espacios óptimos para los usuarios.