Serie de accidentes de tránsito esta madrugada: choques y vuelcos dejan siete heridos

Incidentes se registraron entre la noche de jueves y madrugada de viernes en Purral, Santa Ana, Liberia y Poás

Por Juan Fernando Lara Salas
Socorristas de la Cruz Roja atendieron cuatro accidentes durante la madrugada del 12 de diciembre. Este caso fue la colisión de una ambulancia privada y un vehículo liviano en Liberia. Fotografía:
Socorristas de la Cruz Roja atendieron cuatro accidentes durante la madrugada del 12 de diciembre. Este caso fue la colisión de una ambulancia privada y un vehículo liviano en Liberia. Fotografía: (WAZE CR/Cortesía)







