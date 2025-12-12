Serie de accidentes de tránsito esta madrugada: choques y vuelcos dejan siete heridos

Socorristas de la Cruz Roja atendieron cuatro accidentes durante la madrugada del 12 de diciembre. Este caso fue la colisión de una ambulancia privada y un vehículo liviano en Liberia. Fotografía:

Una serie de accidentes de tránsito registrados entre la noche del jueves y madrugada de este viernes dejó siete personas heridas en San José, Guanacaste y Alajuela, según reporte de la Cruz Roja Costarricense.

Los socorristas atendieron cuatro incidentes, todos con pacientes trasladados a centros médicos y al menos cuatro en condición crítica.

A las 11:22 p. m., los cruzrojistas respondieron a una colisión entre un vehículo y una motocicleta en Purral de Goicoechea.

Allí, un hombre quedó en condición crítica y fue llevado de inmediato al Hospital Calderón Guardia. Una unidad avanzada atendió la emergencia.

Minutos después de la medianoche, a las 12:27 a. m., un vehículo volcó y golpeó a una motocicleta en Pozos de Santa Ana.

Dos personas requirieron traslado al Hospital San Juan de Dios: una en condición crítica y otra en estado urgente. En la escena trabajaron tres unidades, incluida una de rescate.

A las 3:04 a. m., una ambulancia privada colisionó contra un vehículo liviano en Liberia.

Dos personas fueron enviadas al Hospital Enrique Baltodano, una en estado crítico y otra estable. Según Cruz Roja, el paciente crítico ya era trasladado en esa condición por un caso médico previo al impacto. La emergencia también fue atendida por una unidad básica.

Media hora más tarde, a las 3:34 a. m., una motocicleta volcó en Carrillos de Poás, en Alajuela. En el sitio, dos personas fueron llevadas al Hospital San Rafael, una en condición crítica y otra urgente. Dos unidades básicas cubrieron el incidente.