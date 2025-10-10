Sucesos

Sentencia del juicio contra Celso Gamboa por uso de documento falso se conocerá esta tarde

Este viernes la Fiscalía y defensa de los acusados completaron la fase de conclusiones

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
Traslado de Celso Gamboa
21/08/2025. San José. Llegada del extraditable Celso Gamboa a los Tribunales de San José en medio de un amplio operativo de seguridad. Fotos: Mayela López (Mayela López/Mayela López)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Celso Gamboadocumento falsojuiciosentenciaconclusiones
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.