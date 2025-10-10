Sentencia del juicio contra Celso Gamboa por uso de documento falso se conocerá esta tarde

21/08/2025. San José. Llegada del extraditable Celso Gamboa a los Tribunales de San José en medio de un amplio operativo de seguridad. Fotos: Mayela López

El exmagistrado Celso Gamboa Sánchez y el exdirector de la Policía de Control Fiscal (PCF), Irvin Malespín conocerán esta tarde la sentencia en el juicio que se les sigue por uso de documento falso y falsedad ideológica respectivamente.

En ese debate, la Fiscalía pidió contra Gamboa un año de prisión y dos años de cárcel contra Malespín, por hechos que habrían ocurrido el 3 de octubre de 2019.

El fiscal acusó a Gamboa de haber gestionado una constancia para justificar su ausencia a un apelación de medidas cautelares realizada ese día en los Tribunales de Cartago, alegando que se encontraba en la PFC, ubicada en el Edificio Mirá, en Zapote.

Presuntamente, Malespín habría firmado la justificación en la que indicó que Gamboa estuvo en su despacho revisando un expediente judicial y que cuando intentó salir para irse a la audiencia en Cartago, su vehículo estaba bloqueado por dos autos mal estacionados, lo que le impidió movilizarse.

Randall Céspedes, abogado defensor de los acusados, argumentó que la acusación era incorrecta e incumple con los requisitos de ser precisa y circunstanciada del hecho punible.

Según Céspedes, la pieza acusatoria señala que Malespín “confeccionó una constancia que contenía hechos falsos, porque Celso había permanecido en la oficina de la PFC revisando un expediente, provocando un perjuicio a la justicia por no haberse celebrado una audiencia judicial, pero no se logró explicar por qué ese hecho es falso” dijo.

Declaraciones de Celso Gamboa

Al finalizar, Gamboa tomó la palabra para decir que el gobierno ha venido aplicando la regresividad en materia de derechos humanos para los que están privados de libertad.

“El 22 de junio del año 2025 me encontraba en playa Jacó viendo el atardecer con una muchacha muy hermosa y el 23 de junio de ese mismo año estaba durmiendo en Máxima Seguridad de La Reforma. Es una cosa de locos, la vida en un parpadeo, a usted le puede cambiar de una manera tan significativa”.

Gamboa, al reclamar por las condiciones en que está recluido contó lo que hace con otros privados de libertad.

“Yo he aprovechado mi tiempo estoy aprendiendo árabe con Siad AKL y estoy aprendiendo a hacer recursos de revisión con el famoso Ojos Bellos que tiene talento, he tratado de hacer cosas proactivas dentro del centro penitenciario”.

“Qué cosa tan mala hice para estar en un celda de seguridad”, expresó al reclamar que su papá debe pernoctar afuera de La Reforma para garantizar un campo a sus abogados.

“Tengo más de 4 meses de no ver a mis dos hijos menores, la semana pasada vino uno y yo estaba viendo para allá (hacia el público), ni siquiera estaba viendo a ustedes (el tribunal) y lo digo con todo respeto, estaba viendo a mi hijo, que tenía casi 120 días de no verlo, Gamboa.