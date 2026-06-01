Sucesos

Seis años después de la desaparición de Christian Tijerino, audiencia determinará si caso va a juicio: ‘Cuando uno no hace un cierre, queda en el limbo’, afirma su mamá

Sospechosos, entre ellos el hijo de una diputada, enfrentarán audiencia preliminar del caso este mes.

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Por Christian Montero
Christian Tijerino López desapareció el 18 de febrero de 2020 en Guanacaste, una semana antes de cumplir los 33 años.







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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