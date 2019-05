“En ese momento no tenía un hijo, ahora tengo uno y generalmente anda atrás junto a un salveque con cosas de él, eso me da algún temor, ellos (los ladrones) solo ven algo y eso los motiva. También resulta que ahora mi carro es grande, no es un sedán, en cualquier momento me pueden quebrar el vidrio de atrás”, comentó la ingeniera en sistemas.