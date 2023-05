Tres semanas sin pistas de mujer desaparecida en Alajuela

Este sábado se cumplen 21 días de la desaparición de Rosa Marcela Salazar Bonilla, de 47 años, madre de cuatro jóvenes vista por última vez en el centro de Alajuela, la mañana del 22 de abril.

María del Carmen Salazar Bonilla, hija de Rosa Marcela, relató a La Nación que la búsqueda ha sido incesante, pero de momento el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Alajuela no ha recolectado ninguna pista, ni les ha dado actualizaciones a la familia.

Lo poco que saben es que una mujer por Facebook le afirmó a María que vio a Rosa Marcela, el día que desapareció, bajarse del bus en las antiguas paradas de Pueblo Nuevo de Itiquís, en el centro de Alajuela, escuchando música. Ese día se dirigía a trabajar al Walmart de esta ciudad.

Antes de eso, todo parecía normal, por lo que la familia no sospecha qué pudo haber sucedido. Para sus hijas, la primera señal de que algo estaba mal fue cuando no le llegó un mensaje a su celular.

Además de la información recolectada por el OIJ, la hija de Rosa Marcela afirma que una mujer la vio en el centro de Alajuela el día que desapareció.

“Ese día mi mamá se levantó como de costumbre, se alistó, estuvo vacilando un rato con mi hermana, y salió a agarrar el bus de 4:20 a. m. de Tuetal Norte de Alajuela. Como a las 7:30 a. m. mi hermana (Valeria) le pone un mensaje a mi mamá, mi hermana lo ve extraño porque el mensaje a mi mamá no se le entrega (...). No es normal que mi mamá apague el teléfono, ella nunca nos deja incomunicadas”, relató María, quien no vive con su madre, pero pasaba en comunicación constante con ella.

El día pasó, y el mensaje no se entregó. Valeria llegó a su casa en la tarde y su mamá aún no había llegado, pero supuso que había salido con una amiga o a hacer mandados.

Al día siguiente, el domingo 23 de abril, Valeria le preguntó a María por mensajes si no sabía nada de su mamá. “Y yo ‘no, ¿por qué?’, y me dice ‘es que mami no llegó a dormir, y usted sabe que ella no acostumbra a hacer esas cosas’”, recordó María, quien le dijo a su hermana que fuera al Walmart a preguntar si Rosa estaba haciendo horas extra, lo cual no sería extraño en ella.

“Mi hermana va a hasta al Walmart y le pregunta a la jefa, y le dicen que no, que ese día (ni el día anterior) mi mamá no llegó a trabajar”, contó. Luego, fue al Hospital San Rafael, y allí tampoco estaba. De inmediato ambas se dirigieron al OIJ de Alajuela a reportar la desaparición.

Desde ese día, María empezó a publicar en redes sociales que su mamá había desaparecido.

“En el OIJ no nos han dicho nada, no hay ni una sola pista. El OIJ se supone que han revisado cámaras, a mí no me han enseñado absolutamente nada, pero se supone que ellos revisaron cámaras, y no saben absolutamente nada”.

Lo que dificulta más la búsqueda es que el bus que ella tomó no tenía cámaras, y según la Policía Judicial, no hay cámaras cerca de donde fue vista por última vez. Los investigadores determinaron que el teléfono de la mujer de 47 años no se ha encendido desde el 22 de abril, ni el chip ha sido utilizado.

Asimismo, en la publicación en redes de la búsqueda de Rosa, el OIJ detalló que ella tiene un lobo en el brazo izquierdo, una muñequera en el brazo derecho, un yin y yang en forma de sol y luna en el costado derecho del pecho, y un percing en la fosa nasal izquierda.

Los familiares de Rosa salieron a buscar en los alrededores de Walmart, del City Mall, por el INVU Las Cañas, y en el centro de Alajuela. También replicaron el camino que ella solía tomar para llegar al trabajo, pero sin encontrar ningún rastro.

“No tenemos ningún indicio para ir a buscar, ni para nada prácticamente”, afirmó María.

Cualquier información sobre este caso puede ser brindada por teléfono al número 800-8000-645, o vía WhatsApp al número 8800-0645.