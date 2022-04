Sujeto amputó con machete brazo a mujer cuando ella defendió a hijos de 14 y 15 años

Un individuo amputó con un machete el brazo izquierdo de una mujer y le produjo una herida en el cuello cuando ella salió a defender a sus hijos de 14 y 15 años, que eran amenazados por el sujeto. El ataque se produjo el jueves poco después de las 7 p. m. en la urbanización Lenca, en Carambola de Río Jiménez, cantón de Guácimo, Limón.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indicó que el móvil de la agresión se debe a un conflicto personal entre el agresor, un sujeto de apellidos Gyles Jiménez, de 28 años y los menores, sin suministrar mayores detalles. Únicamente precisaron que se trata de familias vecinas.

La mujer afectada es de apellidos Anderson Arroyo, de 34 años. Ella fue llevada en una ambulancia de la Cruz Roja al Hospital de Guápiles. “Mi mamá está bien. Le amputaron la mano pero no fue el marido quien le hizo daño”, publicó en redes sociales una de las hijas de la mujer.

Al parecer los hijos adolescentes de la ofendida habían tenido una discusión con Gyles, quien llegó a la casa a buscarlos con un machete y les gritó que los iba a agredir. “Entonces la madre salió en defensa de sus hijos y este hombre le propinó una herida de arma blanca en el brazo izquierdo, que le produjo la amputación del mismo. También le provocó una herida de arma blanca en el cuello”, dio a conocer la Policía Judicial en un comunicado.

[ Hombre le amputa brazo a mujer en posible caso de violencia de género en Guácimo de Limón ]

El OIJ descartó que se tratara de un asunto de violencia doméstica, como inicialmente circuló en redes sociales. “Es un sujeto vecino del lugar, que según indican los pobladores es un poco problemático”, añade el informe de prensa.

Luego de herir a la mujer, Gyles se dio a la fuga y se refugió en un área montañosa donde fue localizado por oficiales de la Fuerza Pública, que lo detuvieron, al tiempo que le decomisaron el machete.

Sobre este caso, la Fiscalía Adjunta de Pococí informó que se tramita dentro de la causa 22-001202-0066-PE, por el delito de tentativa de homicidio. “Actualmente, el sospechoso se encuentra detenido, a la espera de que se realice la respectiva audiencia de solicitud de medidas cautelares. El despacho indicó que el caso avanza en la investigación, por lo que no es posible dar mayores detalles. Sin embargo, descartó que se trate de un asunto de violencia intrafamiliar”, añade el informe.

El Ministerio Público indicó que esta persona no registra otras causas activas, según lo detallado por el sistema de gestión de casos. Empero, en la página digital del Poder Judicial se puede constatar que Gyles Jiménez estuvo en cárceles de Adaptación Social durante seis meses (entre el 13 de octubre del 2017 al 13 de abril del 2018) pues en esas fechas firmó dos recursos de amparo ante la Sala Constitucional, en la cual los internos del Centro de Atención Institucional Carlos Luis Fallas, en Roxana de Pococí, se quejaban porque no tenían teléfonos públicos y en el otro porque no había bancas ni sillas para recibir las visitas de familiares.