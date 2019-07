"Son problemas que están alrededor del principal. Entonces, tenemos que limpiar todo eso. Y al que no le guste y no ame a Costa Rica como tiene que amarla, pues mejor que no esté en un grupo de estos, porque se va a tener que agarrar a las consecuencias, aguantárselas de todo lo que oiga, porque uno de los problemas más grandes es que nosotros les vivimos pagando los tugurios donde viven estos hijue... nicas. Y les pagamos agua y les pagamos luz. ¡Cómo no quieren que los toquemos! ¡Y medicinas y de todo! No, no, no no, no.