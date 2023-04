Rodrigo Chaves conocía desde campaña sobre malas condiciones de los policías

“Mejorar las condiciones de trabajo de los policías”. Esa fue la promesa número 3 del apartado “Seguridad y jaque al narco” de la página 13 del plan de gobierno del ahora presidente Rodrigo Chaves.

Sin embargo, casi un año después de asumir la Presidencia, el miércoles anterior, el mandatario anunció que más bien quitarían días libres sin compensación económica a los agentes de la Fuerza Pública, bajo un plan para tener hasta 9.500 oficiales en las calles durante los próximos seis meses y así enfrentar la ola de homicidios que sufre el país.

La medida no duró ni 48 horas, luego de que el presidente se echara para atrás tras la protesta de decenas de uniformados que se lanzaron a la calle en oposición a la idea. Los oficiales aquejaban que la promesa que hizo en campaña como candidato no empata con la reciente medida que anunció, de pasar de 6 días libres por cada 6 días trabajados, a solo 4 libres, con jornadas de 12 horas y sin ajuste salarial o pago de horas extra.

Lo cierto es que desde que lanzó su plan de gobierno, y desde la campaña, Chaves conocía que las condiciones laborales de los policías no eran las óptimas y por eso propuso mejorarlas.

De hecho, el 5 febrero de 2022, a pocas horas de la primera ronda electoral, Chaves se refirió al tema. En aquel momento, en una transmisión en vivo de 48 minutos por la página de Facebook “Conozca a Rodrigo Chaves”, Cisneros le consultó: “Los policías don Rodrigo. La gente se queja mucho de la inseguridad. Los policías sienten que no tienen el apoyo, que no tienen el equipo y dudan si Rodrigo Chaves tiene claro lo que está pasando con la policía nacional”.

La respuesta del entonces candidato y ahora presidente fue que por supuesto que sí sabía lo que estaba pasando. “Yo tengo clarísimo lo que está pasando con ustedes (los oficiales de la Fuerza Pública), es una situación de abandono, es una situación de malos salarios, es una situación de mala planificación de la vida profesional”, afirmó el candidato del Partido Progreso Social Democrático en aquel momento.

El pasado viernes, por el contrario, se mostró desconocedor de parte de la realidad de los 12.000 agentes durante una visita que hizo ese día a una delegación josefina en Sagrada Familia y que, por esa razón, hasta ese instante consideró que la propuesta que le hizo a la fuerzas policiales ticas no debía ejecutarse.

Al parecer, no sabía que muchos oficiales necesitan de sus 6 días libres por cada 6 trabajados debido al poco tiempo que les queda para pasar con sus familias, ya que en ocasiones se tardan todo un día en llegar hasta su casa y todo otro día en devolverse hasta las delegaciones policiales; Chaves alegó que todo eso lo supo hasta ahora, con su visita.

“Preocupado por el bienestar personal y familiar de ustedes (los policías), me presenté así improvisado a la comandancia de Sagrada Familia (...). Quería darme cuenta de qué era lo que los incomodaba (…), ya no tienen que manifestarse más, ya los escuché, los fui a buscar para dialogar, esa visita me abrió los ojos en otras dimensiones, pude ver las condiciones en las que viven, lo que comen, cómo están operando, los temas de las radiopatrullas, las botas, los uniformes”, expresó el mandatario.

Luego de que él mismo anunciara la medida de quitarles días libres para tener más policías en la calle, Rodrigo Chaves dijo que iba a "pedir cuentas" sobre eso y que le dijeran "la lógica" de ese plan, porque él "no lo entendía bien", pero aún así lo aceptó.

El día de la visita a Sagrada Familia, el mandatario reconoció que no entendía bien la propuesta de trabajar roles de 6x4 que anunció apenas dos días antes, dentro de su plan Costa Rica Segura.

Incluso aceptó que ni siquiera sabía cómo se asignaban los roles policiales en cada horario actualmente y preguntó a los uniformados si ellos podían pedirlos a su gusto, a lo que ellos contestaron que no y que por eso estaban preocupados por el 6x4. El presidente tampoco tenía conocimiento del atraso en pago de salarios en la Policía.

“Lo de la 6x4 me voy a ir de aquí a grabarle un video a toda la Fuerza Pública de Costa Rica, de que eso está en el congelador. Antes de que siquiera se vuelva a mencionar, yo voy a pedir cuentas sobre eso y que me digan la lógica, porque digamos que yo no lo entendía bien, en el sentido de que había acuerdos.

“Entonces, vamos a ver, por ahora váyanse tranquilos que eso no va a entrar en funcionamiento”, manifestó Chaves en esa delegación al sur de la capital.

“Vamos a pensar en volver a la mesa de diseño, de una manera más consensuada. Hay que consensuarlo, tal vez hay alguna gente que quiera ganar horas extra, tal vez haya la posibilidad de relocalizar gente, tal vez haya gente que quiera trabajar en roles de ocho horas por día y descansar dos a la semana, pero no los vamos a obligar”, continuó y lo ratificó en el mensaje presidencial emitido horas después.

Con el fallido cambio de roles, los gremios de policías volvieron a evidenciar las precarias condiciones en las que operan los agentes, con 125 ordenes sanitarias en contra de delegaciones en pésimas condiciones, mala alimentación, mal estado de patrullas y pocos equipos.

Justo este lunes el Ministerio de Seguridad se había comprometido con los sindicatos para atender estos temas, pero al mediodía, poco antes de sentarse en la mesa, anunció la suspensión unilateral del encuentro.