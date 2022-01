Policías protestan por falta de personal en nueva cárcel de Alajuela

Alrededor de 150 policías penitenciarios del recién abierto centro penal Terrazas, en San Rafael de Alajuela, iniciaron una manifestación la mañana de este lunes en reclamo por falta de personal que, afirman ellos, atenta contra la seguridad de los funcionarios y el bienestar de los privados de libertad.

Susan Quirós Díaz, secretaria general del sindicato Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras (UNT), denunció que la Asamblea Legislativa había aprobado el presupuesto para que en esta cárcel, ubicada en el Complejo La Reforma, fueran contratados 600 oficiales, pero las autoridades del Ministerio de Justicia anunciaron que ese penal iba a operar solo con 300.

El sindicato añadió que “los espacios de alojamiento para el cuerpo policial no dan abasto y los compañeros están pernoctando en espacios destinados a la población privada de libertad, no hay insumos de limpieza para cumplir los protocolos sanitarios, de hecho las mismas autoridades no los respetan”.

“El CAI Terrazas se está convirtiendo en una bomba de tiempo, que si no se atiende de inmediato, puede colapsar y provocar una tragedia”, asevera el comunicado publicado este lunes.

Cerca de 150 policías se empezaron a manifestar a las 8 a. m. de este lunes. Foto: UNT.

La líder sindical señaló que este centro penal requiere especial cuidado porque ahí ubican a población de alta contención, como personas que cumplen sentencias de hasta 50 años.

Además, se suma al reclamo las condiciones en las que fueron trasladados algunos privados de libertad del CAI Jorge Arturo Montero, ubicado en el mismo complejo, pues dos presos de ese pabellón habían dado positivo por covid-19. Quirós señaló que en media cuarentena ordenaron dicho traslado, lo que puso en riesgo la salud de los policías y generó descontento y protestas entre los privados de libertad.

Quirós afirmó a La Nación que “las necesidades se han planteado ante la jefatura policial, que sencillamente no atiende las demandas de los trabajadores. Las autoridades han manifestado desprecio y falta de voluntad para atender las demandas de los trabajadores, hasta el momento nadie ha llegado al centro”.

Este medio se encuentra a la espera de un pronunciamiento del Ministerio de Justicia.