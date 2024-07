Hojancha es un ejemplo de paz y seguridad en Guanacaste y en el país

En medio de Nicoya y Nandayure, con solo una pequeña salida al mar en el distrito de Puerto Carrillo, el cantón de Hojancha sigue siendo un baluarte de Guanacaste y del país en materia de homicidios, ya que hace más de 19 años no se registra ninguno.

Es el cantón más pequeño y de más reciente fundación de Guanacaste, con 262 kilómetros cuadrados, cinco distritos y una población de 8.100 personas, la mayoría procedentes de unas pocas familias fundadoras. Sus habitantes se conocen tan bien entre sí que detectan fácilmente a quienes llegan de otros sitios. Desde el 2005, cuando un lío entre jornaleros por una servidumbre terminó con la muerte con arma blanca de Simón Matarrita Matarrita, de 65 años, el cantón no ha tenido asesinatos.

Verónica Campos, alcaldesa de Hojancha, afirma que en esta celebración del bicentenario, la ausencia de homicidios ha sido el tema más destacado. Según ella, la descendencia de las familias que en 1971 fundaron el cantón mantiene un fuerte parentesco entre los vecinos. Afirma que los habitantes son gente ordenada, amante de la limpieza y pacífica, por lo que en el cantón solo se registran algunos hurtos esporádicos en los que se roban una silla, una planta o una motosierra para comprar droga, ya que de esa problemática no se libran, explicó la funcionaria.

Dos vecinas de Hojancha compartian tranquilamente en el parque de ese cantón el pasado lunes 22 de julio. Es el cantón más seguro del país. Foto: Cortesia Municipalidad de Hojancha.

Hojancha es un cantón con pocas fuentes de trabajo y la mayoría de sus habitantes salen a laborar en otros sitios de Guanacaste e incluso en San José. Algunos se dedican a la agricultura de café y naranjas, a la venta de leche y quesos, o a la ganadería de carne. También hay personas dedicadas a la construcción y al turismo rural. Cuando llega alguien que no es del pueblo, los vecinos lo notan y, si observan algo indebido, se comunican entre ellos y con la Fuerza Pública a través de grupos de WhatsApp.

Ese conocimiento entre los pobladores incomoda a los grupos delictivos, quienes se sienten vigilados y prefieren irse a otra parte. “¿Cuánto nos va a durar esto? No sabemos… Vemos que Nosara de Nicoya ahora afronta muchos homicidios y Nandayure mucho tráfico de drogas en la costa”, dijo Campos. Afirmó que el hecho de no tener homicidios, de poder salir de noche y a pie sin temor alguno, ha hecho que se les disminuya el recurso policial. La alcaldesa insiste en que no se les debe pasar esa factura y clama por más patrullas y policías.

Aunque muchas casas no tienen verjas, sí cuentan con cámaras de vigilancia para contrarrestar la escasa vigilancia. Campos dijo que el municipio tiene un convenio con la delegación policial para poder reparar motos y la patrulla con presupuesto municipal cada vez que se dañan. Esto se hace con el fin de sostener al máximo la seguridad que los ha caracterizado, máxime cuando en el resto de la provincia el tráfico de drogas y los préstamos gota a gota han elevado los asesinatos.

Elder Monge, director regional de la Fuerza Pública en Guanacaste, afirma que los grupos criminales buscan las zonas costeras de mayor mercado para la distribución de drogas y eso no lo encuentran en Hojancha. Agregó que con el trabajo preventivo y la organización comunal ese cantón ha logrado disuadir en gran parte la criminalidad, pues el turismo no es tan fuerte y no hay tanto flujo de personas.

La única playa de Hojancha está en el distrito de Puerto Carrillo, en cuya bahía podría instalarse a mediano plazo la estación de Guardacostas que actualmente opera en Nandayure. Según estudios realizados, cuando la marea baja en Nandayure, las lanchas no pueden salir, situación que no ocurre en la costa de Hojancha. Al ser más operativa la acción de Guardacostas en Hojancha, con posibilidad de zarpar a cualquier hora, se favorecería la vigilancia para el resto de los cantones costeros.