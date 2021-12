Director de Armamento sobre explosión de fábrica clandestina de pólvora: ‘Fue una total falta de cuidado’

“Lo que ocurrió en Cartago es improcedente, demuestra un absoluto desconocimiento de seguridad y de la peligrosidad de esta pólvora. Fue una total falta de cuidado y de responsabilidad”. Con estas palabras, Bill Solís, director de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública, se refirió a la explosión de una fábrica clandestina de pólvora, ocurrida este 28 de diciembre en Pitahaya de Aguacaliente.

El jerarca mencionó que este tipo de incidentes muestran también que las personas suelen confiarse y que no se toman con seriedad un asunto que es de vida o muerte. Para empezar, aclaró que ninguna casa es un sitio apropiado para manipular o guardar pólvora. “Es una sustancia que, si se maneja en condiciones no adecuadas, tiene una altísima probabilidad de reacción y de generar lo que sucedió en Cartago”, dijo.

Mencionó que estos productos deben ser manipulados por mayores de edad que tengan conocimientos mínimos de seguridad y en espacios abiertos, no confinados. “Cuando se habla de una industrialización de la pólvora, es en lugares mucho más amplios, porque todo debe estar en compartimentos separados; es decir, la parte donde se produce la pólvora no puede estar cerca de donde se empaca”, señaló.

Debido a lo ocurrido en Cartago, surgen muchas dudas sobre cómo reconocer la pólvora legal, dónde comprarla, qué hacer si se sospecha que un vecino manipula estas sustancias y cuánto tiempo se puede guardar pólvora en una vivienda. Esas consultas fueron respondidas por Solís.

¿Cuál pólvora es legal y cuál no?

Según el Ministerio de Salud, la pólvora permitida es aquella que, cuando se le da ignición, produce un efecto de luz blanca o de colores y no son explosivos. Por ejemplo, las luces de bengala, volcanes, mariposas, yoyos u otros. Mientras que la pólvora prohibida es aquella cuyo efecto principal es el de la explosión; por ejemplo, bombetas, carpetas, triquitraques, cuartos de dinamita, entre otros.

“Lo que las diferencia es que las que están permitidas para su venta al público no tiene explosión a nivel de piso, sino que el dispositivo se proyecta y se detona en el aire. Las prohibidas sí explotan en el piso y en ocasiones tienen una proyección descontrolada”.

¿Cómo saber si lo que me venden es autorizado por el Ministerio de Salud?

Para empezar, siempre hay que acudir a puntos de ventas avalados por las autoridades. De igual manera, para cerciorarse de que todo está en orden, el comprador puede exigir al vendedor que le muestre el permiso respectivo y así mismo verificar que el producto tenga la etiqueta de Salud.

¿Por qué es importante que la pólvora cuente con el aval de Salud?

Porque se asegura tener un producto de calidad. La pólvora avalada tiene una serie de condiciones que le permite ser almacenada de forma segura. Es decir, tiene mayor resistencia a situaciones externas y una menor posibilidad de accidentes si es usada de forma correcta.

¿Por cuánto tiempo puedo guardar pólvora en mi casa?

Lo recomendable siempre es que el mismo día que se compra, es el mismo día que se detona. Esa será siempre la recomendación porque ninguna casa tiene todas las condiciones necesarias para guardarla. Segundo, si se va a guardar en la casa, lo primordial es que sea una cantidad sumamente pequeña, que esté resguardada del sol, que esté un lugar fresco y que siempre sea manipulada por mayores de edad, por personas prudentes.

¿Cuándo se debe denunciar a un vecino por manipular pólvora ilegal?

Esta no es una actividad ilegal que solo afecta a las personas que la hacen. Esto afecta a todos los que están alrededor. No es como una venta de licor adulterado, no es de la misma naturaleza de riesgo. Si mi vecino manipula o mueve pólvora ilegal, hay que denunciarlo, porque es peligroso. Hay un riesgo inminente. Esto no es un asunto de ‘mientras no se meta conmigo, no hay problema’. No es así. Eso puede detonar y causar serios daños, aun cuando alguien no participe.

¿Se debe denunciar solo cuando manipula grandes cantidades de pólvora?

No se necesita una gran cantidad de pólvora para generar un problema como el de Cartago. Es más, se lo digo así: si agarro una bombeta pequeñita y le rompo el empaque, voy a encontrar que el 98% de lo que la compone es puro papel. Es una cantidad ínfima de pólvora lo que tiene, pero si explota causa estragos. Entonces, lo que hace la diferencia no es la cantidad, sino la presión a la que se somete la sustancia.

Entonces, la cantidad de pólvora no es lo único a considerar. Siempre es mejor denunciar, llamando al sistema de emergencias 9-1-1, al Ministerio de Seguridad, a Bomberos. Inclusive, a la delegación de la zona.

