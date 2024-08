Cuatro homicidios recientes elevan disputas entre grupos narco de Lindavista y Desamparados

Cuatro asesinatos ocurridos durante la semana anterior en Lindavista de Río Azul, en La Unión de Cartago y en Gravilias de Desamparados corroboraron las disputas territoriales entre dos grupos narcos que se traslapan en esos cantones y se disputan el control en la venta de drogas como marihuana y cocaína, según confirmó Marlon Cubillo, director de la Fuerza Pública.

El jefe policial precisó que uno de los grupos está asentado en Dos Cercas de Desamparados y cuenta con una célula fuerte en Tirrases de Curridabat; mientras que la otra organización opera directamente en Lindavista.

Seis homicidas atacaron a víctimas en Lindavista

Se presume que el primer grupo estaría involucrado con la incursión de un comando armado que el 22 de agosto anterior asesinó en Lindavista a una pareja identificada como Johan Alonso Varela Morales, de 32 años; y Josefa Dolores Solís Chaves, de 23 años y de origen nicaragüense.

Pocos minutos después, un grupo de la zona respondió al ataque con más disparos y por eso, a 200 metros de la casa donde murió la pareja, en una cuartería, los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) encontraron un tercer cadáver, de un hombre de 22 años identificado como Grieko Ramsés Vargas Miranda. Ahora las autoridades investigan si él era parte del comando armado.

LEA MÁS: Tiroteo con armas de grueso calibre deja tres personas asesinadas en Lindavista de La Unión

Apenas al día siguiente, el viernes 23, dos sujetos en moto llegaron a una barbería en Gravilias de Desamparados. Uno de ellos descendió del vehículo y disparó indiscriminadamente contra tres hombres que estaban en el local comercial. Todos fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios, donde murió uno de ellos, apellidado Corrales, de 23 años.

Según Cubillo, estos dos sucesos están relacionados, pues ambas organizaciones quieren extender sus dominios. Por esta razón, confirmó que desplegaron operaciones preventivas en la zona, sin precisar más detalles, con el fin de reducir los atentados y los homicidios.

Freddy Guillén, director regional de la Fuerza Pública en Cartago, concuerda con Cubillo en que la única línea de investigación apunta a que la balacera de Lindavista fue orquestada por el grupo de Dos Cercas. Reconoció que esto ha provocado mucho nerviosismo entre la población y los ha obligado a reforzar la presencia policial en esa comunidad, ubicada a escasos tres kilómetros de Dos Cercas.

Sicariato en barbería de Desamparados

LEA MÁS: Tres fallecidos por balaceras en Limón y Desamparados

Amenazas en Tirrases

En paralelo a los homicidios, en Tirrases de Curridabat (donde trabaja la banda de Dos Cercas), empezaron a circular mensajes de texto, audio y video en los que conminan a los vecinos a no salir debido al riesgo de morir o resultar heridos en medio de un tiroteo.

Por ejemplo, en uno de los audios se escucha la voz de un hombre que textualmente dice: “Para que estén en todas, me acaban de pasar un comunicado que después de las 8 hay toque de queda aquí en Tirrases, para que nadie ande aquí”.

También se conoció una imagen en la que se puede leer: “A partir de las 8 p. m. evitar que los niños salgan a la calle y personas que no tengan motivo alguno. Ttratar de no hacerlo por motivos de seguridad de nuestro barrio. No queremos tener un accidente como ha pasado en otros lugares, en caso de que traten de realizar acciones como se han venido dando en diferentes barrios como Dos Cercas. Nosotros estamos para cuidar a la gente, pero necesitamos que entre todos puedan ayudarnos”.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó, ante una consulta de La Nación, que la sección de Delitos Varios tiene conocimiento de audios y videos relacionados con las amenazas a la libertad de tránsito de los habitantes de este barrio ubicado al sureste de San José.

Dos pistoleros llegaron a una barbería en Gravilias de Desamparados, San José en la que provocaron una ráfaga de balas. Foto: Cortesía.

Marlon Cubillo sostuvo que cuando hay hechos violentos como los de Desamparados y Lindavista, es frecuente que empiecen a circular mensajes amenazantes; no obstante, indicó que, en este caso en particular, no puede asegurar que estén relacionados.

En lo que va del 2024, el país acumula 575 asesinatos, el 62%, aproximadamente, están calificados con los ajustes de cuentas. De ese total, 153 homicidios se registraron en San José y de estos últimos, 11 ocurrieron en Desamparados, el octavo cantón con más crímenes de este tipo en la provincia.